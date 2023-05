Devi avere la tessera sanitaria sul cellulare: ti spieghiamo semplicemente come si fa

Nell’era digitale in pochi sanno che bisogna avere la tessera sanitaria sul cellulare. Introdurla è semplicissimo: scopriamo come fare.

La tessera sanitaria è uno dei documenti fondamentali quando effettuiamo una visita o andiamo a comprare i medicinali in farmacia, visto che ci permette anche lo scarico fiscale. Sono pochi i cittadini che però sanno che averla sul cellulare potrebbe essere di fondamentale importanza. Metterla sullo smartphone è semplicissimo: ecco la guida completa.

Tutti abbiamo nel nostro portafoglio la tessera sanitaria, stiamo parlando del tesserino plastificato del codice fiscale messo a disposizione per tutti i cittadini italiani che hanno diritto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (SSN). Questa tessera può essere utilizzata anche da carta nazionale dei servizi. Sul retro, quando il cittadino ne ha diritto, sarà presente anche la tessera europea di assicurazione della malattia. Questa venne introdotta nel 2003 con l’obiettivo di migliorare il controllo della spesa e delle prestazioni dei servizi sanitari.

La sua distribuzione è iniziata nel 2004 ed è partita per tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti ai quali lo stesso sia attribuito d’ufficio. Questo tesserino però non ha sostituito il libretto sanitario. Complice la campagna di vaccinazione, questo è diventato fondamentale nella quotidianità. In precedenza era utilizzata solamente in farmacia, mentre invece negli ultimi anni è servita anche per prenotare il vaccino. Ora però è utile averla anche sullo smartphone, scopriamo perché e come introdurla.

Tessera Sanitaria, è importante averla sul cellulare: come fare

Tutte le applicazioni della tessera sanitaria che hanno come obiettivo l’aggiunta al wallet sono totalmente false. Nonostante questo esistono comunque dei metodi per aggiungere la tessera al proprio smartphone. Scopriamo quindi come bisogna farlo e soprattutto perché è semplicissimo e richiede pochissimi minuti.

Sono pochi i passaggi per mettere la tessera sanitaria sullo smartphone. Per farlo bisogna semplicemente collegarsi al sito web del Sistema Tessera Sanitaria. Per accedere basterà utilizzare le vostre credenziali SPID o la CIE. A questo punto sul sito vi apparirà l’opzione per scaricare il vostro tesserino direttamente sullo smartphone. A quel punto la web app vi farà scaricare un file PDF sullo smartphone.

Sul vostro cellulare potrete quindi tranquillamente memorizzare questo file, riuscendo quindi ad avere a disposizione in ogni momento il numero di Tessera o il codice fiscale. Il sistema in questione non rappresenta al 100% un sostituto del documento “reale”, nonostante questo può essere utilissimo nel caso in cui prenotiate un vaccino ed avete bisogno del documento di tessera.