Imbarazzati perché avete fatto pipì in piscina? Tranquilli siete in buona compagnia, e non è una buona botizia

Ti imbarazza fare pipì in piscina perché ritieni che la stai facendo soltanto tu? Uno studio stravolgerà le tue credenze e ti preoccuperà.

Una delle cose più imbarazzanti è quella di fare pipì in piscina. Questo perché perché essere scoperti e invitati a uscire davanti alla gente non è certamente una delle migliori figure da fare nella vita. Tanti, infatti, ritengono che la gente si accorga se qualcuno sta facendo pipì in acqua e questo porta, a chi non riesce a trattenersi, tanti imbarazzi. Altre persone, che continuano a farla, ritengono che gli altri non stiano facendo altrettanto.

Diciamo che urinare in piscina non è una cosa giusta, poiché l’acqua è condivisa da diverse persone. Tuttavia, a volte scappa soprattutto ai bambini e questo può essere molto disgustoso per alcune persone, a tal punto da evitare le piscine. Ma davvero solo tu stai facendo la pipì in piscina? Una ricerca americana, pubblicata poi dal sito Commenti Memorabili, ha svelato alcune cose che non sono proprio piacevoli per chi urina in piscina e chi, più in generale, frequenta le piscine. La verità ti sconvolgerà non poco da prenotare le tue vacanze al mare.

Non sei solo, devi sapere quanti fanno pipì là dentro

Se frequenti la piscina sappi che stai facendo il bagno nella pipì. Un recente studio condotto dall’Università di Alberta in Canada ha dimostrato la presenza di tracce di pipì nell’acqua attraverso la rilevazione della presenza di acesulfame potassico, un dolcificante che viene eliminato nella pipì e non viene assorbito dal corpo. Il team di ricerca ha testato 31 strutture lungo un arco di tre settimane, sia pubbliche che private, e ha scoperto che l’acqua conteneva non poche tracce di pipì.

Nella prima piscina, su una capienza di 830.000 litri, sono stati riscontrati 75 litri di urina. Nella seconda piscina, che ha una capacità di metà rispetto alla prima, sono stati riscontrati 30 litri di urina. Inoltre, sono stati esaminati 8 impianti idromassaggio degli hotel e si è scoperto che la media di urina presente nell’acqua è tre volte superiore rispetto alla peggior piscina esaminata.

Nonostante non sia possibile stabilire il numero esatto di persone che hanno urinato nelle piscine e negli impianti idromassaggio, gli autori della ricerca suggeriscono che il rilascio di urina sia stato costante durante tutto l’arco della giornata, anche a causa dei sistemi di pulizia dell’acqua utilizzati. Questo studio ti farà smettere di sentirti imbarazzato, ma sicuramente ti farà riflettere su dove prenotare le tue vacanze estive.