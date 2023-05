Irritazione da ceretta, come risolvere il problema e prevenirlo al prossimo strappo

Anche tu soffri di irritazione da ceretta? Scopri come evitare questo fastidioso problema e cosa utilizzare per prevenire l’arrosamento.

I peli sono un nemico naturale di tantissime donne: grazie a tutti i metodi di depilazione e depilazione è possibile liberarsene in pochissimo tempo e, in genere, senza effetti collaterali.

In alcune situazioni però può capitare che la ceretta in particolar modo causi delle irritazioni e degli arrossamenti nella zona che è stata depilata. Oltre a essere fastidioso a livello estetico, questi arrossamenti possono dare fastidio, però rito è ancora un senso di secchezza. Scopriamo assieme come evitare che ciò accada.

La ceretta causa irritazione? Ecco le cause principali

La ceretta è una tecnica comune per rimuovere i peli superflui, ma spesso provoca irritazione cutanea e arrossamenti, poiché la ceretta, strappando i peli, danneggia lievemente l’epidermide, stimolando la produzione di istamina e citochine infiammatorie.

In particolare, le cause principali di irritazione da ceretta sono:

Microlesioni : durante l’estrazione, la cera strappa i bulbi piliferi insieme ai peli, provocando delle microfratture alle cellule cutanee e ai vasi sanguigni più superficiali e ciò libera istamina, responsabile dell’irritazione

: durante l’estrazione, la cera strappa i bulbi piliferi insieme ai peli, provocando delle microfratture alle cellule cutanee e ai vasi sanguigni più superficiali e ciò libera istamina, responsabile dell’irritazione Infiammazione : il danno cutaneo innesca il rilascio di citochine infiammatorie dai fibroblasti, che possono indurre arrossamento, prurito e desquamazione

: il danno cutaneo innesca il rilascio di citochine infiammatorie dai fibroblasti, che possono indurre arrossamento, prurito e desquamazione Batteri : la ceretta può favorire la proliferazione di batteri che aggravano l’infiammazione e l’irritazione cutanea post-trattamento

: la ceretta può favorire la proliferazione di batteri che aggravano l’infiammazione e l’irritazione cutanea post-trattamento Sensibilità individuale: alcune donne hanno una pelle più reattiva, che risponde in modo eccessivo agli stimoli infiammatori

Fortunatamente, in soccorso di tutte le donne che soffrono di questa problematica vi sono dei prodotti che aiutano a lenire questa infiammazione.

Trova il prodotto perfetto che ti farà passare l’irritazione da ceretta

Innanzitutto un grande alleato per combattere l’irritazione e l’infiammazione da ceretta l’ossido di zinco: per utilizzarlo basterà massaggiare per qualche minuto questa pasta molto densa, fino a quando rimarrà solo una piccola patina protettiva bianca. Anche l’acqua termale può essere usata per prevenire arrossamenti post ceretta, e basta usarla diverse volte al giorno finché non basterà il rossore.

Se invece preferisci puntare su dei prodotti oleosi, gli oli di origine naturale sono perfetti per impedire che la pelle si arrossi dopo la ceretta, e particolarmente consigliati in questa situazione troviamo l’olio di mandorle dolci e il Tea Tree oil. Il secondo è un antibatterico, antivirale e antifungine che basterà applicare sono un paio di volte per lenire ogni fastidio.

Conoscevi già alcuni di questi prodotti per eliminare il rossore post ceretta? Quale proverei per primo?