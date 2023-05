Menopausa: ecco 10 sintomi comuni che anticipano il suo arrivo

La menopausa arriva ed alcuni sintomi sono davvero inconfondibili: ecco come riconoscerli e come affrontarli al meglio.

Una condizione femminile che solitamente si verifica tra i 45 e i 55 anni, anche se può variare da persona a persona. Si tratta di una fase naturale della vita di una donna, in cui si verifica la cessazione permanente delle mestruazioni e la diminuzione della produzione di estrogeni e progesterone.

Durante questo periodo si sperimentano una serie di sintomi e cambiamenti, alcuni più comuni, altri meno. Bisogna premettere che la menopausa è una fase normale della vita di una donna e non una condizione medica, ma alcuni sintomi, essendo molto intensi, possono davvero condizionare negativamente la qualità della vita. In questi specifici casi è consigliabile consultare un medico.

Alcuni sintomi tipici della menopausa

Cambiamenti nella pelle e nei capelli: tutto è causato dalla diminuzione degli estrogeni che può influenzare la salute della pelle e dei capelli. La pelle diventa più secca e meno elastica, i capelli possono diventare più sottili e meno folti.

Disturbi del sonno: sono comuni durante la menopausa, in alcune donne si possono avere difficoltà ad addormentarsi o a mantenere un sonno profondo. A disturbare il sonno le vampate di calore, che rendono difficile la situazione soprattutto con l’arrivo del caldo.

Affaticamento: molte donne sperimentano un aumento della stanchezza e dell’affaticamento durante la menopausa. Ciò è causato dai cambiamenti ormonali e dai disturbi del sonno, le giornate sembrano più lunghe e sfinenti.

Aumento di peso: molte donne possono sperimentare un aumento di peso o una redistribuzione del grasso corporeo, spesso concentrato nella zona addominale.

Problemi cognitivi: si possono notare difficoltà di concentrazione, problemi di memoria o nebbia mentale durante la menopausa. Questi sintomi sono spesso transitori e migliorano dopo la fase di transizione.

Vampate di calore: sensazioni improvvisi di calore che possono essere accompagnate da sudorazione e palpitazioni.

Secchezza vaginale: a causa della diminuzione degli estrogeni, molte donne sperimentano secchezza vaginale, che può causare disagio o dolore durante i rapporti sessuali.

Modifiche nella libido: tipica della menopausa una diminuzione del desiderio sessuale, a causa dei cambiamenti ormonali e dei sintomi fisici associati.

Cambiamenti dell’umore: si possono sperimentare sbalzi d’umore, irritabilità, ansia o depressione.

Il ciclo mestruale: il ciclo irregolare, con flussi più leggeri o più pesanti del solito, possono verificarsi anche periodi di amenorrea, in cui non si verificano mestruazioni per diversi mesi, pe poi ricomparire improvvisamente.