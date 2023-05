Nuovo congedo parentale all’80%: INPS spiega come fare subito domanda

Un’indennità all’80% per il congedo parentale, sono disponibili tutte le istruzioni dell’Inps per poterne fruire. Ecco come è possibile richiederlo.

Ci sono novità importanti sul fronte del congedo parentale, che si arricchisce di un’indennità all’80% in merito alla quale, negli ultimi giorni, l’Inps ha fornito una serie di dettagliate istruzioni. Una guida per capire chi ne ha diritto e, soprattutto, come fare domanda per poterne fruire. Anzitutto occorre segnalare che siamo di fronte ad un’agevolazione che è possibile richiedere fino al compimento del sesto anno di vita del bimbo ed è destinata ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti il cui congedo termina a partire dal 1° gennaio 2023.

L’80% fa altresì riferimento allo stipendio del padre lavoratore o della madre lavoratrice ed è possibile richiedere l’indennità in modalità telematica accedendo al sito dell’Istituto o in alternativa recandosi presso i patronati o, ancora, telefonicamente contattando il call center Inps.

Congedo parentale, importanti novità per i genitori dipendenti: le istruzioni dell’Inps

Le istruzioni in merito sono state fornite dall’Inps lo scorso 16 maggio con un’apposita circolare (la n.45) nella quale viene dettagliatamente spiegato come fruire della nuova indennità di congedo parentale introdotta dall’ultima Legge di Bilancio approvata nel 2023. Si tratta di un incremento importante dal momento che il congedo parentale ammontava al 30% dello stipendio: la nuova misura ha una validità di un mese ed è possibile effettuare richieste alternate sia da parte della madre che del padre, fino al raggiungimento dei 30 giorni.

Spetta però unicamente ai lavoratori dipendenti mentre tutte le altre categorie restano escluse da questa misura. Così come i genitori che hanno terminato la fruizione del congedo parentale entro il 31 dicembre 2022. Ricordiamo che come previsto dal DL n. 105 del 30 giugno 2022 il congedo parentale al 30% aveva una durata massima di tre mesi: quello all’80% non va ad aggiungerne un altro bensì si sostituisce al 30% per un singolo mese, ed è possibile fruirne in modalità ripartita tra i due genitori.

Inoltre non vale solo per i figli biologici perché la si può applicare anche ai genitori adottivi o affidatari-collocatari. Per effettuare la domanda, dopo essere entrati sul proprio profilo mediante credenziali SPID, CNS o CIE si dovrà accedere al servizio “Congedi, permessi e certificati” dalla sezione “Lavoro”. I numeri di telefono del call center sono invece il 803.164 (numero verde gratuito da rete fissa) o il 06 164.164 (a pagamento da rete mobile).