Prurito alla testa? Fai molta attenzione, ecco che significa e cosa fare

Il prurito alla testa è un disturbo che può verificarsi per tutta una serie di ragioni. Ecco quali possono essere i casi

Il prurito alla testa è un fastidio che può verificarsi per i più disparati motivi. È molto irritante, ma di solito non sta ad indicare che si ha un problema grave, e può essere curato con farmaci da banco o rimedi domestici.

Ma quali sono i motivi per cui si può verificare? Generalmente è provocato dallo stato della propria pelle, o anche da stress. Ma vediamo nel dettaglio da cosa può dipendere e che tipo di fastidi si presentano.

Uno dei primi motivi per cui puoi avere prurito alla testa è la pelle secca: in particolare in inverno, questo problema può insorgere. La causa possono essere shampoo aggressivi oppure se ci espone a sostanze che provocano irritazione.

Prurito alla testa: cause e come trattarlo

Altro fattore che causa prurito è la dermatite seborroica. Questo fenomeno provoca prurito e desquamazione. Di solito questo tipo di dermatite è causata dalla crescita della generazione di sebo, olio naturale che è la pelle stessa a produrre.

Tra le altre cause troviamo anche la psoriasi, malattia autoimmune che provoca il formarsi di placche rosse e squamose sulla pelle. Anche infezioni fungine in testa possono essere causa di prurito, ma anche bruciore, e pelle arrossata.

Infine, anche allergie a prodotti per i capelli o sostanze che sono a casa o all’aperto, possono essere causa di questo tipo di prurito.

Altro problema possono essere i pidocchi, parassiti che si alimentano tramite sangue del cuoio capelluto. Essi possono dare un prurito davvero molto forte, e possono diffondersi in modo molto rapido tra esseri umani. Lo stress può essere fonte di prurito e può peggiorare anche la dermatite seborroica.

Nella gran parte dei casi, il prurito può essere curato con shampoo o creme idratanti, e soprattutto cercare di non grattarsi. Per infezioni del cuoio capelluto possono essere presi farmaci antifungo o antibiotici.

Nel caso dei pidocchi o allergie potrebbero dover essere usati prodotti mirati. Per la prevenzione del prurito, si raccomanda di avere una buona igiene e usare prodotti delicati per trattare i propri capelli. Attenzione a non usare prodotti che possono essere causa di allergie.

Se si ha la pelle secca, mantenerla idratata e bere acqua per far sì che il corpo goda di buona idratazione. Per evitare di andare in sovraccarico da stress, fare meditazioni o attività fisica in modo regolare.