Spiare il cellulare del partner, i dati sono impressionanti: quali ‘sorprese’ si trovano | Al primo posto c’è sempre lei

Sarà il sospetto o la curiosità ma prima o poi si finisce per cedere e provare almeno a sbirciare nello smartphone della propria metà.

Per quanta fiducia possa esserci in una coppia si sa ce tutti hanno dei segreti, più o meno controversi. Così se lui o lei lasciano senza volerlo in giro il proprio smartphone la tentazione di dare un’occhiatina a volte può avere la meglio. Per la precisione una ricerca dimostra che in media otto persone su dieci ammettono di aver frugato nella vita digitale degli altri almeno una volta. Pare anche che ad essere più curiose siano le donne (l’88% delle intervistate) sul totale dei 1.000 partecipanti.

La cosa peggiore è che in diversi casi i sospetti sul partner siano fondati. Il 70% delle volte che si spia fra le conversazioni in chat e le email si trova qualche dettaglio che fa pensare a un tradimento se non prove palesi. Se non c’è una relazione clandestina già in atto ci sono messaggi in cui si flirta, anche in modo spudorato. Tra chi ha preso parte allo studio però c’è anche chi ha parlato in generale di scoperte “preoccupanti”, che potrebbero includere anche qualcosa di più grave.

Spiare il telefono del partner? Ecco cosa si scopre più di frequente

Ma che cosa guardano gli spioni? Quasi il 90% di chi ama curiosare proprio per smascherare subito il partner si fionda sulle applicazioni di messaggistica o sugli SMS. Meno della metà (il 44%) invece scorre la galleria delle immagini per scoprire se ci sono chat in cui ci si scambia foto piccanti. Ma può anche servire a vedere se ci sono scatti di feste o eventi di cui si era all’oscuro.

Oltre al fatto che sia sempre più comune la pratica di sbirciare negli smartphone altrui è preoccupante un altro dato emerso dalla ricerca. L’81% di coloro che spiano sui telefoni non si è mai fatto scoprire, né dal partner né dai familiari. E nemmeno sembra che dopo aver controllato ci si penta, neppure quando si scopre di aver avuto dubbi infondati. Sono soprattutto i più giovani ad avere questa abitudine, anche perché probabilmente conoscono più trucchetti di altri per spiare indisturbati.

Escludendo i partner che sono quelli che più amano controllarsi a vicenda il 9% dei curiosoni sono invece genitori che spiano i dispositivi dei figli. Viceversa ci sono anche alcuni ragazzi che sbirciano negli smartphone di mamma e papà, ossia il 7% degli intervistati.