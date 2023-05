Arriva il bonus studenti da 150 euro: chiedilo subito e guida completa | Ecco come fare

Gli studenti potranno avere un sostegno alla spesa di studi pari a 150 euro. Tutto quello che c’è da sapere per avere la misura economica

Soprattutto nei difficili, difficilissimi, mesi di pandemia da Covid-19, abbiamo assistito a un proliferare di bonus e incentivi, che hanno riguardato le più disparate categorie. Con la fine della pandemia e la normalizzazione, questo tipo di misure governative (ma anche locali) è, di fatto, venuta meno. Per questo, la notizia che vi diamo oggi, che riguarda un bonus riservato agli studenti è sicuramente una notizia molto rilevante. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come abbiamo avuto modo di leggere e apprendere in questi giorni, grande è stata la polemica circa la protesta effettuata da diversi studenti, che si lamentano del caro-affitti in alcune importanti città universitarie italiane. Del resto, i mesi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, si stanno caratterizzando per rincari che stanno colpendo sostanzialmente tutti i settori.

Gli studenti, accampandosi con delle tende fuori dagli atenei, sostengono come il proprio diritto allo studio venga compromesso da tali rincari. Molti stanno dalla loro parte, ma, per altri, si tratta dell’ennesima protesta radical chic. A prescindere da come la si veda, un bonus riservato agli studenti è comunque una buona notizia. Ecco tutti i dettagli sulla misura economica.

Il bonus studenti: tutto quello che c’è da sapere

Dicevamo, quindi, che a protestare sono soprattutto gli studenti che studiano nelle città universitarie. E, allora, questa misura fa proprio al caso loro. Si tratta, infatti, di un bonus di 150 euro, che viene elargito agli studenti sulla base dell’Isee. In questo caso, l‘Isee familiare non deve superiore a 10.632,94 euro.

A elargire la misura economica è il Comune di Urbino, che, come sappiamo, è una delle città universitarie più rinomate d’Italia. In questo caso, tuttavia, il bonus di 150 euro non è destinato agli studenti universitari. Potranno infatti usufruire del sostegno alla spesa per l’istruzione di alunni frequentanti scuole superiori e paritarie nell’anno didattico 2022/2023.

Le domande sono caricabili insieme al bando sul sito ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Urbino. Le domande vanno presentate tramite PEC o tramite raccomandata AR all’Ufficio protocollo di via Puccinotti, 3, o consegnate a mano, allo stesso indirizzo, entro mercoledì 7 giugno. Ovviamente, non dovrà mancare l’attestazione Isee e la fotocopia di un documento del richiedente. Se maggiorenne, può essere lo stesso studente a compilare la domanda. Altrimenti potrà provvedere un genitore o il legale rappresentate.