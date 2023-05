Bambina spende tutti i soldi della madre su un famoso videogioco: niente rimborso

Una bambina ha speso una vera e propria fortuna su un videogioco, prosciugando il conto della mamma a sua insaputa.

Si sta spostando sempre di più il mondo dei videogiochi, che di anno in anno sposta il suo baricentro dalle console per il gaming, continuando a smaterializzarsi. Una volta era tutto fisico e con disco, ora i videogiochi sono soprattutto acquistati in formato digitale. E sempre di più è possibile giocare in streaming, soprattutto tramite smartphone.

Ora che i dispositivi mobile sono sempre più potenti e diffusi praticamente ovunque, si registrano investimenti sempre crescenti da parte di grandi sviluppatori e publisher, che pubblicano sull’App Store di Apple e il Play Store di Google tanti videogiochi ogni singolo giorno.

Spesso questo tipo di prodotto rientra nei cosiddetti GAAS, ovvero game as a service. Un tipo di videogioco che è gratis, ma che poi spinge l’utente a spendere tantissimi soldi nel corso dei mesi per acquistare potenziamenti, skin e bonus di ogni tipo dallo store ufficiale del titolo. E proprio un gioco del genere è il protagonista della storia di oggi.

Bambina spende migliaia di euro della madre su un videogioco

Non sempre è facile tenere sotto controllo un bambino, soprattutto se ha un carattere molto forte ed è un pezzo che non facciamo una pausa per raccogliere le energie. In certi momenti diventa troppo complicato riuscire a gestire ogni minuto di ogni giornata ed è quasi inevitabile ricorrere a qualche escamotage per farci riprendere fiato.

Come utilizzare i videogiochi, il tablet e il computer per impegnare i più piccolini un’oretta al giorno e farci fermare un attimo. Tuttavia anche quella frazione di tempo è delicatissima: può permettere ai piccoli di conoscere cose nuove e imparare parecchio, oppure di combinare guai grossi e quasi impossibili da riparare. Proprio come è accaduto ad un padre di famiglia che oggi deve fare i conti con un enorme negativo in bilancio.

Il fatto è successo in Inghilterra, si legge sulla BBC, dove una bambina ha speso in meno di un’ora ben 3100 sterline per acquisti in-game sul famosissimo videogioco Roblox, tramite lo smartphone e l’account della mamma. Ovviamente si parla di acquisti fatti in modo involontario, con la piccola che non aveva capito esattamente cosa stesse facendo.

La mamma ha poi scoperto il tutto tramite i messaggi della banca. Vedendo la cifra enorme di cui parliamo ha provato a contattare Apple per chiedere un rimborso e l’annullamento della transazione, ma al momento il gigante con la mela avrebbe rifiutato, facendosi forte delle condizioni di utilizzo che vengono accettate dagli utenti quando si iscrivono sull’App Store e quando fanno acquisti.