Bambini: se hai balconi o terrazzo devi metterli in sicurezza o il pericolo è mortale

Balconi e terrazzi a prova di bambini: ecco le regole da seguire per sfruttarli al meglio ma senza correre rischi.

Avere dei piccoli monelli che camminano per casa è sicuramente gioia e dolore allo stesso tempo. Gioia, perché la tua vita con loro sarà senza dubbio diversa e ricca di emozioni e di nuove scoperte. Dolori, perché non puoi di certo negare di quanto siano imprevedibili e terribili allo stesso tempo.

Non appena iniziano a gattonare diventano dei veri pericoli pubblici, per loro ogni cosa sarò una nuova scoperta e tutto quello che fino a quel momento è rimasto integro in casa, diventerà un potenziale pericolo. Ecco perché è molto importante avere una casa a prova di bimbo, cercando di eliminare tutto ciò che potrebbe arrecare danno. Via oggetti appuntiti, chiudere i mobili in cui ci sono detersivi e medicinali, bloccare le prese della corrente e soprattutto si dovranno coprire spigoli di tavoli e mobili. Queste sono solo alcune delle azioni necessarie da fare in casa, ma non finisce di certo qua.

Balconi e terrazzi in sicurezza e a prova di bambini? Le buone regole da seguire per non correre rischi

Anche se dentro casa ti sembrerà di poter tenere abbastanza facilmente la situazione sotto controllo, non devi mai dimenticare che basta anche un solo secondo di distrazione e quello che magari prima era un semplice gioco, può trasformarsi in qualcosa di serio. La cosa però inizia ad essere ancora più seria quando la tua casa ha balconi o terrazzi.

In questo caso, infatti, spetterà a te il compito di tenere in sicurezza anche quest’area, senza trascurare alcun dettaglio.

Con l’arrivo del caldo capiterà sempre più spesso di avere le ante dei balconi aperti, un modo del tutto normale per far passare l’aria. Questo gesto così naturale in realtà è estremamente pericoloso perché lascia via libera ai piccoli di poter accedere indisturbati sui balconi e terrazzi. Ecco perché anche in questo caso, ogni angolo dovrà essere messo in totale sicurezza. Cosa fare quindi per avere un balcone a prova di bambino? Vediamolo nel dettaglio:

Rete protettiva: la prima cosa da fare è sicuramente mettere una rete protettiva alla ringhiera. Che sia larga o stretta poco importa, proteggerla sarà importante per evitare che ci infilino qualsiasi parte del loro piccolo corpo; Togli vasi rotti: spesso per pigrizia si lasciano fuori le cose che in casa non servono più e che sono anche un po’ rotte, in questo caso per i piccoli di casa possono diventare davvero pericolosi; Togli tutto ciò che è di appoggio: che sia un tavolino, una sedia o anche una panchina, possono essere presi come appoggio per salirci sopra e sporgersi oltre la ringhiera.

Ecco perché è importante tenere sempre tutto sotto controllo e non lasciare nulla al caso.