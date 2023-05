Il trucco per non avere rughe (o non averne più) non è un crema, nè un lifting: non lo indovinerai mai

Cerchi un trucco per una pelle liscia e levigata senza i segni del tempo? Ecco lo stratagemma che previene le rughe in modo efficace.

Non si tratta di una crema né di un trattamento estetico con punture aghi bisturi o fiale. Nulla di tutto ciò. Si tratta di una soluzione a cui forse finora non hai mai pensato.

La comparsa delle rughe può essere contrastata in maniera evidente con questa soluzione alternativa alla cosmesi. Scopri il tuo prossimo elisir di giovinezza. Le rughe sono segni del tempo e, anche se dovremmo andarne tutti fieri, perché indicano le esperienze fatte, la verità è che cerchiamo in ogni modo di liberarcene. Il motivo è che abbiamo la sensazione che conferiscano al volto un’aria stanca, stressata e affaticata. Di certo i segni sulla pelle effettivamente invecchiano un po’, ma che cosa fare per contrastarli?

Rughe, combattile con una soluzione definitiva

Innanzi tutto occorre seguire le regole auree per una pelle a prova raggi UV. Quindi è fondamentale proteggere il viso con occhiali, visiera o cappello se si è al mare, e con protezione solare totale o 50 quando si è in città. Ebbene sì, va messa tutto l’anno su viso collo e decollette prima di uscire di casa, anche quando piove.

Poi è fondamentale prendersi cura della pelle con una regolare beauty routine quotidiana, e fare attenzione all’alimentazione, prediligendo fibre, acqua, cibi ricchi di sostanze antiossidanti, che favoriscono il microcircolo, e contrastano la comparsa dei radicali liberi. Tra questi alimenti preziosi ci sono la frutta secca, gli acidi grassi come gli omega 3, presenti nel pesce azzurro. Ma non è tutto qui: esiste un’altra soluzione per veder comparire le rughe più tardi possibile.

Oltre a tutti questi piccoli accorgimenti poi c’è un altro stratagemma prezioso a cui puoi affidare la cura e la prevenzione della pelle: la federa antirughe.

Forse ne hai sentito già parlare e effettivamente è utile per evitare di svegliarsi con la faccia segnata grinze. Quelle grinze stanno a significare che per ore e ore siamo abbiamo consentito al cuscino, e alla federa tradizionale, di fare attrito contro la nostra pelle, contribuendo a segnarla ancora di più.

La soluzione migliore sarebbe comprare un cuscino che permette di dormire a pancia in su, in una posizione comoda, dotato di una forma ergonomica e un materiale che si adatta a quello del viso e del collo, abbinando il guanciale a una federa in seta anziché in cotone. Infine, puoi aiutarti a prevenire la comparsa delle rughe facendo dei movimenti specifici, per allenare la pelle ogni giorno, come ad esempio lo yoga facciale, che ora è molto in voga tra le donne di tutte le età. Se riuscirai a mettere in pratica questi consigli la tua pelle ti ringrazierà!