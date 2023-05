“La mamma più fortunata del mondo” inizia ad acquistare biglietti della lotteria dopo un’incredibile scoperta nel parco

Le è stato affibbiato il titolo di mamma più fortunata del mondo, ma per quale ragione? Scopriamo insieme i dettagli.

Anche se le possibilità sono pressoché pari allo zero, stavolta la bella sorpresa è successa ad una giovane mamma inglese originaria di Gateacre, cittadina situata nei pressi di Liverpool. La protagonista di questo racconto si chiama Katie Lyon, che svolge una vita di periferia normalissima, anche se nelle ultime ore è finita sulla prime pagine dei giornali.

A quanto pare questo episodio le è valso il titolo di “mamma più fortunata del mondo”. Ma come mai? Tutto è iniziato quando ha deciso di farsi una bella gita fuori porta insieme alla sua famiglia, incluso il figlio Kyrian, che ha quasi due anni. Considerata la bella giornata, se così si può chiamare, visto che si sta pur sempre parlando del meteo inglese, la donna ha scelto di passare un po’ di tempo nel Browing Park, uno dei parchi situati vicino casa. Ed è a quel punto che fa la grandiosa scoperta.

L’inaspettata sorpresa fatta dalla mamma super fortunata

Mentre si trovava nel parco con il piccolino di casa, la trentacinquenne ne ha approfittato per fare una passeggiata, durante la quale ha trovato un gruppo di quadrifogli, che rappresentano tipicamente la buona sorte, non solo in Italia ma anche in molti altri paesi del mondo.

Molti credono che queste piante siano sinonimo di fede, speranza, amore e fortuna. Katie però non poteva credere ai suoi occhi, perché non si trattavano di quattro o cinque trifogli, che già sarebbe una cosa più unica che rara, ma si è ritrovata a raccoglierne ben 29! Avete sentito bene. Un ritrovamento più unico che raro e addirittura, la donna ha affermato di aver trovato perfino un trifoglio a cinque foglie.

Come è risaputo, trovare un solo trifoglio è molto raro. Infatti secondo gli esperti, la probabilità di trovarne uno è tra 1 su 5 mila e 1 su 10 mila, ma tendono a trovarsi in gruppi quando vengono scoperti. Katie è quindi stata intervista da diversi giornalisti, ai quali ha dichiarato: “Stavo camminando vicino alla casa di mia madre e mio padre con il mio bambino e mia nipote. Ci siamo fermati a guardare una macchia di margherite e altro e ci siamo accorti che c’erano dei quadrifogli”.

La Lyon ha poi aggiunto che non finiva più di trovarne altri, affermando che o è semplicemente più incline a trovarli oppure si tratta di pura fortuna. Dopo aver raccolto tutti i quadrifogli li ha portati nella sua auto e dopo essere tornata a casa li ha adagiati su dei pezzo di carta in modo che si potessero asciugare. Questi ultimi poi li ha inseriti tra due libri così che non si arricciassero o si rovinassero ulteriormente. Nel corso dell’intervista ha detto che ora si sente così fortunata da considerare di giocare alla lotteria. Chissà, magari è la volta buona che riesca a vincere qualcosa.