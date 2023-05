Paura di volare? Ecco i 10 trucchi per fartela passare velocemente

Hai paura di volare? Questi importanti accorgimenti possono fartela passare nel giro di quale istante: ecco cosa conoscere.

Se da una parte viaggiare è una passione che accomuna molti dall’altra ci sono tante persone che hanno una grande paura di volare. In certi casi, questa paura è una vera e propria fobia che prende il nome di aerofobia.

Prendere un aereo, indipendentemente dalla propria esperienza, non è mai facile e le cose si fanno più complicate se dentro di noi si innesca una certa paura. Nello specifico, l’aerofobia si va a manifestare tramite sintomi come tachicardia, sudorazione eccessiva e fatica a respirare. Questi si verificano anche se si parla di ansia.

Data che questa paura di volare si innesca solo in specifici contesti ci sono dei trucchi che consentono di prendere un aereo in modo del tutto tranquillo. Andiamo a scoprirli insieme.

Mettiti alle spalle la paura di volare: questi 10 trucchi ti aiutano

La paura di volare, anche conosciuta come aerofobia, colpisce sia la mente che il corpo ed è una sensazione che si innesca già solo al pensiero di prendere un aereo. Insomma, per chi soffre di questa paura ci sono dei consigli dedicati che riescono a far superare questo grosso ostacolo.

I trucchi per ‘scappare’ a questa paura sono vari e in questi troviamo anche dei corsi specifici tenuti dalle compagnie aeree. Oltre a questi, abbiamo 10 trucchi da considerare, ecco quali sono:

Interpretare le sensazione : le nostre sensazioni, spesso, sono essenziali e vanno interpretate in maniera positiva. In aereo non cerchiamo di farci influenzare da pensieri negativi e manteniamo la lucidità che è vitale per scacciare la paura ;

: le nostre sensazioni, spesso, sono essenziali e vanno interpretate in maniera positiva. In aereo non cerchiamo di farci influenzare da pensieri negativi e ; Conoscere i dettagli sul veicolo : per gli esperti, il panico si genera anche a seguito di informazioni sbagliate. Ad esempio, gli aerei sono dotati di sistemi di sicurezza atti a gestire le turbolenze , anche profonde, che si possono creare.

: per gli esperti, il panico si genera anche a seguito di informazioni sbagliate. Ad esempio, gli , anche profonde, che si possono creare. Scegliere il sedile preferito : alcune compagnie danno la possibilità di scegliere il posto a sedere . Magari, per essere più tranquilli, si può selezionare un sedile vicino alle uscite di emergenza o uno più largo;

: alcune . Magari, per essere più tranquilli, si può selezionare un sedile vicino alle uscite di emergenza o uno più largo; Una paura condivisa : sono tante le persone che hanno paura dell’aereo e, proprio per questo motivo, dovete capire che non siete i soli ad avere qualche timore;

: sono e, proprio per questo motivo, dovete capire che non siete i soli ad avere qualche timore; Evitare di bere bevande eccitanti : prima di ogni viaggio cerchiamo di evitare l’assunzione di sostanze come caffè o bevande di questo genere . Se possibile effettuiamo un sano riposo prima di metterci in viaggio;

: prima di ogni viaggio cerchiamo di o . Se possibile effettuiamo un sano riposo prima di metterci in viaggio; Utilizzare tecniche di rilassamento : ci sono varie tecniche ma la più utile in questo caso è la respirazione diaframmatica . Questo modo di respirare può essere utile in tante situazioni, anche quotidiane;

: ci sono varie tecniche ma la più utile in questo caso è la . Questo modo di respirare può essere utile in tante situazioni, anche quotidiane; Distrarsi : Durante il viaggio cerchiamo di impegnare la mente utilizzando dispositivi tecnologici come pc o Mp3 oppure dedichiamoci ad un libro o ad un film ;

: Durante il viaggio cerchiamo di utilizzando dispositivi tecnologici come o oppure o ad un ; In caso di dubbi, chiedete al personale : Chiedere al personale può essere una giusta mossa in caso ci fossero dubbi sia prima che durante il viaggio. Non facciamoci remore di alcun tipo, chiediamo in qualsiasi occasione ;

: può essere una giusta mossa in caso ci fossero dubbi sia prima che durante il viaggio. Non facciamoci remore di alcun tipo, ; Focalizzarsi sulla concentrazione : concentrarsi su altre situazioni e non pensare al viaggio in aereo , insieme alla respirazione, può essere un’altra strada da considerare e che consente di non accorgersi del percorso;

: , insieme alla respirazione, può essere un’altra strada da considerare e che consente di non accorgersi del percorso; Frequentare corsi appositi: ci sono dei siti che mettono a disposizione dei possibili viaggiatori dei corsi specifici. La Delta Airlines, ad esempio, ha dato vita ad un portale che ha l’obiettivo di effettuare un’analisi che vada a determinare la genesi di questa paura.

Insomma, alcuni trucchi possono decisamente concederci un viaggio del tutto tranquillo. Se qui ci sono delle indicazioni da seguire, diverso il discorso che riguarda una paura che coinvolge i giovani e di cui si conoscono appena i sintomi.