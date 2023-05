Test personalità | La pianta che scegli rivelerà come sei nella vita di tutti i giorni

Vuoi sapere come sei nella vita reale? Cimentati con il nostro test e lo scoprirai! E’ facilissimo e super veloce. Puoi stupirti di te stessa.

Passare del tempo senza pensare a niente ma solamente rilassandoti sembra un’utopia? Stacca la spina per qualche momento e divertiti con il nostro test. Puoi scoprire qualcosa su di te che non conoscevi assolutamente. Quindi iniziamo subito.

Il test di oggi è uno di quelli super veloci dove ti chiediamo di guardare con attenzione l’immagine e scegliere quella che più ti cattura. Non dovrai poi fare altro che scorrere le varie righe per scoprire che cosa ti rivela su di te che non conoscevi.

Come sei nella vita di tutti i giorni? Scoprilo!

Hai il pollice verde oppure no? In questo caso non ci importa molta. A noi interessa che tu guardi la fotografia che ti abbiamo proposto ad inizio articolo e ci indichi quale cattura la tua attenzione. Le piante che vedi nell’illustrazioni hanno ognuna un significato particolare. Ti riveleranno un dettaglio del tuo modo di vivere la vita.

La scelta è solamente tra tre bellissime piante da interno. Alla fine del test puoi anche pensare di comprare quella che ti raffigura maggiormente. Cosa ne pensi? Ma non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo cosa rivela di te che magari non conoscevi.

Hai scelto la prima pianta? Sei una persona che ha un carattere molto complesso. La tua mente ti dice una cosa mentre i sentimenti, solitamente, di mandano completamente da un’altra. Hai sempre tantissima voglia di cimentarti in cose nuove. Ma non solo. Se c’è bisogno di dare una mano agli altri sei sempre in prima fila. Unico consiglio. Fai troppe cose, prenditi un po’ di tempo per te, altrimenti ti perdi!

La tua scelta è ricaduta sulla pianta numero due? Sei una persona molto tranquilla che vuole la calma sempre attorno a lei. Il tuo ordine si vede anche nella casa e non solo. Prima di parlare pensi sempre a quello che va fatto. Non agisci mai di impulso. Non è assolutamente pensabile per te. Se c’è una situazione con delle ombre devi risolverle subito. Non possono rimanere così.

Ti attrae la pianta numero tre? Sei una persona che ama l’avventura sempre! Per te non esiste stare fermi in un luogo. Hai bisogno di spostarti e di conoscere mille cose diverse ogni giorno. Tutto è interessante e non esiste un campo dove non sei curiosa. Insomma per te non c’è un minuto da perdere mai. Non perdi mai il tuo stupendo sorriso anche se ti scontri con problemi seri.

E voi vi siete riconosciute nelle descrizione della pianta che avete scelto senza pensare troppo?