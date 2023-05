Trucco permanente: vantaggi ed errori da non fare mai | Gli esperti svelano la verità

Hai mai sentito parlare del trucco permanente? Scopri di cosa si tratta e del perché dovresti sceglierlo: il tuo viso cambierà.

Le donne che amano truccarsi passano tantissimo tempo davanti allo specchio per poter realizzare un make up perfetto, impeccabile e bellissimo.

Spesso è proprio il tempo un nemico da combattere quando ci si deve preparare: può capitare che un giorno un’aletta dell’eyeliner non voleva proprio venire simmetrica all’altra, oppure che le sopracciglia risultino troppo cariche utilizzando la matita per riempirle. Ma a queste problematiche esiste una soluzione ossia il trucco permanente.

Trucco permanente: scopriamo questo make up che ti rivoluzionerà la vita

Il trucco semipermanente, conosciuto anche come make-up permanente (i due termini possono essere scambiati senza problemi), consiste nell’utilizzo di pigmenti colorati che vengono innestati nello strato cutaneo più superficiale con l’aiuto di una macchinetta. A differenza del tatuaggio, che coinvolge i tessuti più profondi, il trucco semipermanente agisce soltanto sull’epidermide.

Questa tecnica permette di realizzare sopracciglia, occhi e labbra in modo più definito e duraturo, riducendo le tempistiche che sarebbero necessarie per realizzare un normale make up quotidiano. Con il trucco semipermanente, infatti, il trucco dura mediamente da 1 a 3 anni, a seconda della persona e della zona interessata.

Il trucco semipermanente si effettua su aree come:

Le sopracciglia : il trattamento consente di ricreare sopracciglia più spesse, piene e ben disegnate, migliorando l’armonia complessiva del viso

: il trattamento consente di ricreare sopracciglia più spesse, piene e ben disegnate, migliorando l’armonia complessiva del viso Il contorno occhi : si realizzano definizioni come la linea dell’eyeliner e dell’ombretto, per ottenere uno sguardo intenso e profondo con poco make up

: si realizzano definizioni come la linea dell’eyeliner e dell’ombretto, per ottenere uno sguardo intenso e profondo con poco make up Le labbra: si possono tracciare linee guida esterne della bocca più precise e riempire le rughe per labbra più piene e definite

Il trucco semipermanente presenta diversi vantaggi; tuttavia, per ottenere buoni risultati è importante rivolgersi a centri specializzati ed evitare alcuni errori. Tra gli errori più comuni troviamo: