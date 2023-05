Far sembrare il seno più grande senza chirurgia: il trucco che stanno usando tutte

Esistono delle tecniche in grado di far aumentare il seno, senza l’intervento della chirurgia estetica. Ecco come fare

Aumentare il seno, anche di diverse taglie, senza chirurgia, è davvero possibile. Esistono realmente tantissimi modi, ma questo ti sorprenderà.

La chirurgia estetica è uno degli strumenti più usati dell’ultimo decennio per migliorare il proprio aspetto. In particolar modo, gli interventi per l’aumento del seno sono davvero all’ordine del giorno. Ma esistono anche tanti metodi davvero sorprendenti per aumentare le taglie, senza dover ricorrere al bisturi.

Siamo abituati ai soliti rimedi, come ad esempio esercizi specifici per il torace o massaggi, nonché l’utilizzo di varie creme e lozioni. Tutti metodi assolutamente validissimi, ma siamo certi che questo vi sorprenderà.

Aumentare il seno senza chirurgia: il metodo che non ti aspetti

Uno dei metodi che sta letteralmente spopolando tra le celebrities è sicuramente il trucco. Grazie al make-up, infatti, potrai in pochi passi e grazie a diverse tecniche creare l’illusione di un seno più grande.

Si può usare il contouring per creare ombre e luci che diano l’illusione di un seno più voluminoso. Usare, poi, un bronzer opaco o una polvere di contorno scura per creare ombre sotto il seno e lungo i lati del décolleté. Infine, si può applicare un illuminante o un ombretto chiaro sulla parte superiore del seno per evidenziarlo.

Un’altra tecnica infallibile è l’highlighting. In questo caso, basterà applicare un illuminante leggero o un ombretto chiaro sul punto più alto del seno, proprio al di sopra del capezzolo. Questo aiuterà a creare una maggiore luminosità e dare un aspetto più tonico.

Puoi inoltre creare diverse sfumature, grazie al trucco. Utilizzando diverse tonalità di ombretto, puoi creare una sfumatura graduale sul décolleté. Si può iniziare con un tono più scuro vicino al centro del seno e sfuma verso l’esterno con un colore più chiaro. Questo può dare un aspetto di profondità e pienezza.

L’effetto desiderato, insomma, viene ottenuto in pochi e semplici step, senza dover ricorrere al bisturi. Niente di più semplice, come spiega nel video, divenuto ormai virale, Natalie Boucher, una blogger australiana seguitissima. Il video ha raggiunto e superato i 4 milioni di visualizzazioni e si dice che la stessa Kim Kardashian abbia seguito i consigli di Natalie.

La blogger assicura e mostra nel video, un risultato davvero sorprendente. Una tecnica infallibile che garantisce di aver usato anche lei, più volte.