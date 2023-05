Menopausa e sbalzi d’umore, come bisogna affrontarli per star bene: i consigli infallibili

Anche a te stanno capitando sbalzi di umore da quando ti è iniziata la menopausa? Scopri il modo giusto per gestirli.

Si sa che la menopausa comporta diversi “ effetti collaterali” che variano da donna a donna. Alcuni di questi sono in grado di causare addirittura dei veri e propri disagi sia a livello fisico, sia a livello psicologico.

Tra i tanti fattori che determinano l’arrivo della menopausa, vi sono anche degli importanti sbalzi di umore, che sono difficili da controllare e spesso anche da prevedere, ma che possono essere gestiti nel modo migliore grazie a dei suggerimenti effettivamente efficaci.

Sbalzi d’umore e menopausa: come affrontare questa sfida

La menopausa comporta cambiamenti ormonali significativi nell’organismo femminile, tra cui la comparsa di sbalzi d’umore e irritabilità. Con la menopausa, per l’appunto, gli ormoni femminili come gli estrogeni e il progesterone iniziano a diminuire progressivamente fino a raggiungere livelli molto bassi e questo fattore provoca in genere una serie di sintomi fisici come vampate di calore, insonnia, secchezza vaginale e i temuti cambiamenti emotivi.

Gli estrogeni infatti giocano un ruolo importante nel regolare l’umore e nel ridurre l’ansia: la loro diminuzione progressiva durante la menopausa può comportare un peggioramento del tono dell’umore, con comparsa di irritabilità, ansia, instabilità emotiva e veri e propri sbalzi d’umore. Questi cambiamenti ormonali possono colpire in modo imprevedibile, per ci si può benissimo passare da momenti di tristezza a scoppi di rabbia, tutto nell’arco della stessa giornata. A volte basta un nonnulla per sentirsi sopraffatte dagli eventi e perdere la pazienza.

Per gestire gli sbalzi d’umore durante la menopausa è utile innanzitutto conoscerne la natura ormonale per riuscire ad acquisire maggiore consapevolezza sul fatto che non sono dovuti a debolezze caratteriali ma a cambiamenti fisiologici. E dopo di che si può vedere quali sono le soluzioni più adatte per gestirle al meglio.

Innanzitutto praticare esercizio fisico regolare aiuta a stimolare il rilascio di endorfine che è un grandissimo alleato per riuscire ad avere un umore positivo è il più sereno possibile; anche seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è di grande aiuto, in particolare quando si preferiscono dei cibi che contengono triptofano e serotonina. Nel proprio piano di dieta bisogna invece ridurre il consumo di caffè, alcol e zuccheri raffinati che, al contrario. possono esacerbare gli sbalzi d’umore.

È importante inoltre coltivare le relazioni sociali, parlare con familiari e amici del proprio stato d’animo per far capire loro come ci si sente. Praticare tecniche di rilassamento come yoga e meditazione aiuta senza dubbio a distendere i nervi tesi; e infine se necessario si può chiedere supporto medico per escludere eventuali cause organiche.