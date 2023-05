Metti in sicurezza tuo figlio: così lo localizzi sempre con lo smartphone | Gli salvi la vita

Sebbene spesso faccia discutere, la localizzazione del cellulare del figlio è una mossa che dà sicurezza. Ecco cosa si deve fare

A scatenare le prime polemiche sul tema fu Alessia Marcuzzi che, parlando del figlio Tommaso Inzaghi in vacanza-studio a Londra, ammise di poter localizzare il suo cellulare in ogni secondo, così da sapere sempre il luogo preciso in cui si trovasse. Questa decisione, se da un lato venne motivata con l’esigenza di controllare che non fosse in pericolo, dall’altro fu discussa soprattutto in merito all’iper controllo e alla violazione della privacy del figlio stesso. Se però nel vostro caso crediate sia utile e necessario, ecco come si fa.

Ebbene sì: i nostri smartphone ci consentono non solo di inviare messaggi ed effettuare chiamate e videochiamate in qualsiasi secondo e a qualsiasi distanza, ma ci permettono anche di localizzare un determinato telefono così da individuare la sua posizione. Se vi interessa soprattutto in merito ai vostri figli, oggi vi sveliamo come si fa.

Localizza lo smartphone di tuo figlio ovunque vada: è facilissimo

Prima di procedere con la spiegazione, vi consigliamo di parlare apertamente a vostro figlio o a vostra figlia e di spiegare a lui o a lei le motivazioni che vi portano a sentire l’esigenza di controllare la sua posizione. Farlo di nascosto, infatti, può minare il rapporto di fiducia che c’è tra di voi e creare ostacoli nella vostra relazione: essere chiari e sinceri anche in merito alle proprie paure è fondamentale.

Per rintracciare uno smartphone Android si deve accedere al servizio “Trova il mio dispositivo”, usando le credenziali dell’account Google della persona che si vuole individuare. Attendendo qualche secondo, se il cellulare di vostro figlio ha attiva la geolocalizzazione, potrete capire esattamente qual è la sua posizione. Lo stesso è possibile anche sugli iPhone: accedendo a “Trova il mio iPhone“, bisogna inserire le credenziali dell’Apple ID della persona che si vuole trovare, cliccare quindi sull’icona dedicata e attendere che venga individuato il dispositivo.

Se questa opzione vi sembra difficile, potete scaricare dal Google Play Store e dall’App Store di iOS una delle applicazioni dedicate come Family Tracker: Locate Phone e TeenSafe, tra le più efficienti nel settore. In ogni caso, vi consigliamo di avvisare vostro figlio o vostra figlia di ciò che avete intenzione di fare poiché, secondo la legge italiana, monitorare gli spostamenti di una persona con lo smartphone è illegale in quanto lesivo della privacy: massima attenzione.