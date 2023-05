Perfetti da inzuppare la mattina nel latte: i biscottini (senza burro) con gocce di cioccolato più buoni di sempre

Vuoi provare qualcosa di diverso per la prima colazione? Prepara subito questi biscottini con gocce di cioccolato e sentirai che delizia.



La colazione è uno dei pasti principali della giornata e per questo bisogna che gli vengano dedicate le giuste attenzioni. Ancora troppo spesso, infatti, non gli si dà la giusta importanza e sono ancora troppe le persone che la saltano completamente, senza rendersi conto della gravità di quest’azione.

Con tutte le varietà di prodotti che puoi provare per la prima colazione, sarebbe un vero peccato saltarla, non trovi? Non solo potrai scegliere fra tutti quelli che trovi in commercio, ma con un minimo di fantasia potrai trasformare tantissime ricette nella tua colazione preferita. C’è davvero l’imbarazzo della scelta e potrai scegliere quello che più ti piace e soprattutto che si adatta alla perfezione alle tue esigenze. Proprio per questo, stiamo per proporti una ricetta perfetta per grandi e piccini e che farà gola anche a te.

Biscottini con gocce di cioccolato: con questa ricetta il successo è assicurato

Hai deciso di provare qualcosa di diverso invece che i soliti prodotti confezionati? Allora non ti resta che provare questa golosa ricetta e potrai realizzare dei biscottini al cioccolato uno tira l’altro. Perfetti non solo per la prima colazione, ma anche per una merenda sfiziosa e diversa per grandi e piccini. Non perdiamo altro tempo allora e scopriamo subito cosa ti servirà e come preparali.

Per realizzare questi biscottini al cioccolato ti servirà:

1 uovo

100 g di yogurt bianco al naturale

100 g di zucchero

300 g di farina 00

50 g di olio

50 g di gocce di cioccolato fondente

1 bustina di vanillina

8 g di lievito per dolci

Zucchero semolato

Procedimento:

In una ciotola metti lo yogurt, aggiungi l’olio, lo zucchero e l’uovo ed inizia a mescolare; Unisci poi la farina, il lievito e la vanillina e rimesta nuovamente; Per ultimo aggiungi le gocce di cioccolato e lasciale incorporare all’impasto; Non appena tutto sarà amalgamato, ungi leggermente le mani, preleva una piccola quantità d’impasto e crea i tuoi biscottini. Potrai farli allungati se ti piace inzupparli nel latte, oppure tondi; Adesso passali velocemente nello zucchero semolato; Disponili su una teglia rivestita con carta forno; Cuoci in forno preriscaldato a 180° per 15-20 minuti; Non appena saranno cotti estraili dal forno e lasciali raffreddare completamente prima di gustarli.

I tuoi biscotti con gocce di cioccolato si mantengono per 4-5 giorni se conservati in un sacchetto per alimenti o in un contenitore con chiusura ermetica. Riponili in un luogo fresco e asciutto e saranno come appena sfornati.