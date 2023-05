Prenditi cura del tuo bambino già dal suo bucato: come lavare i suoi vestiti senza rischi

Prenditi cura della pelle del tuo bambino a partire dai suoi indumenti: è questo il metodo migliore per lavarli senza correre rischi.

Diventare genitori, soprattutto se è la prima volta e tutto è completamente nuovo, è una delle esperienze più travolgenti e sconvolgenti della propria vita. Avere tra le braccia quel piccolo esserino e sapere che dipenderà completamente da mamma e papà è senza dubbio emozionante, ma anche preoccupante al tempo stesso.

Sono tante le domande che i neogenitori si faranno e tutte con un solo scopo comune: quello di far stare bene il proprio bambino. D’altronde si sa, sono così piccoli e indifesi che basta davvero poco per poter correre rischi. La loro estrema delicatezza la si vede soprattutto sulla loro pelle, che, nei primi mesi di vita sarà particolarmente sensibile e sottile. Proprio per questo è esternamente importante prendersene cura nel modo giusto e non solo per quanto riguarda la loro igiene, ma anche nel modo in cui si andranno a lavare i suoi vestiti.

Lavare gli indumenti dei neonati senza correre rischi è facile: ecco come prenderti cura del tuo bambino sin da subito

Sono tantissimi i fattori che possono irritare la pelle dei neonati, anche un semplice bacio più vigoroso, può lasciargli un segno. Stesso discorso quando si prendono in braccio e si poggiano direttamente a contatto con i vestiti. In questo caso, senza saperlo, si rischia di creare delle irritazioni non da poco. Ecco perché quando si andranno a lavare i suoi indumenti si dovrà prestare la massima attenzione.

Il primo bucato, quello che si andrà a fare quando tutto il corredino è al completo e tutti quelli che verranno dopo, devono essere fatti in modo corretto ed accurato. Di certo non si potranno usare gli stessi prodotti che usi per lavare i tuoi indumenti, né tanto meno potrai usare ammorbidente o altri prodotti simili. Devi comunque trovare i prodotti giusti, che ti permettono la giusta igiene ma senza farti correre alcun rischio.

La prima opzione che hai è quella di usare detersivi ipoallergenici e senza profumo, esistono delle linee studiate proprio per i bambini, che fanno anche ammorbidenti specifici. Ovviamente, anche se delicati, non devi mai eccedere nelle quantità altrimenti rischi, comunque, di provocare qualche reazione allergica.

Inoltre, ricorda che tutine, body e bavaglini che sono a stretto contatto con la pelle, devono essere lavati almeno a 60°, per assicurati di rimuovere alla perfezione germi e batteri. Per quanto riguarda gli altri capi invece, un lavaggio a 40° gradi sarà più che sufficiente. Infine, per un bucato maggiormente igienizzato, aggiungi al detersivo mezzo misurino di percarbonato e il risultato sarà eccellente.