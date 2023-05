Terme all’aperto gratis (e bellissime) in Italia: ecco dove si trovano

Se adorate le terme ma non volete spendere i soldi del biglietto poiché costa troppo, ecco quali sono quelle gratis in Italia

Ebbene sì, nella bellissima e variegata Italia ci sono delle terme all’aperto totalmente gratis. Se state ancora decidendo quale sia la meta perfetta per le vostre vacanze ma non riuscite a sceglierne solo una, potete optare per una di queste che stiamo per elencarvi o nelle sue vicinanze, così da poter dedicare una giornata delle ferie a queste meravigliose terme all’aperto. Ecco quali sono quelle gratis.

Le terme sono gli ambienti perfetti per rilassare il corpo e la mente. Vasche a tema, saune e bagni turchi, idromassaggi, vasche con acqua calda e fredda saranno i protagonisti della vostra giornata dedicata a voi stessi. Se state già pregustando il relax solo a leggere queste parole, ecco quali sono le località in Italia che hanno le terme all’aperto totalmente gratis.

Terme gratis in Italia: ecco dove

Le più famose sono sicuramente le terme di Saturnia, in Toscana. Queste si trovano in località Molino e si distinguono per le elegantissime vasche bianche di calcaree. L’acqua sgorga dalla sorgente a 37° ed è ricca di zolfo, perfetta quindi per la salute del corpo. L’unico problema di queste terme è la folla: essendo gratis e molto belle, è davvero impossibile che ci sia poca gente.

Altrettanto gratis e altrettanto bella la vasca di Leonardo da Vinci, nei pressi di Bormio in Lombardia. Questo luogo si raggiunge percorrendo un sentiero che dalla strada principale del paese porta al passo dello Stelvio. Qui si svolta per Livigno e, parcheggiando dopo il ponte, si costeggia lungo il corrente e si raggiunge la vasca. Tornando in Toscana, invece, ci sono anche delle piscine di acqua ricca di idrogeno solforato che sgorgano a Monticiano, in provincia di Siena, a una temperatura di 43°C, perfette anche nelle stagioni più tiepide.

Nel Lazio, invece, imperdibili le Piscine Carletti, con un’acqua termale di tipo sulfureo-solfato-bicarbonato-alcalino-terrosa, ricca di sali minerali e con una temperatura che può arrivare anche a 58°C. Scendendo in Sicilia, non si possono non citare le Terme di Vulcano, con un’acqua sulfurea e vapori di zolfo perfetti per chi ha problemi respiratori. In Campania, invece, bellissima è la Sorgente di Sorgeto, a pochi passi dalla spiaggia di borgo Panza di Ischia: l’acqua arriva fino a 90°C.

In Toscana, non potete perdervi i Bagni di San Filippo a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena: ai piedi del monte Amiata, tra concrezioni calcaree e cascate calcificate, vi sembrerà di vivere all’interno di una fiaba. Sempre nella stessa regione, bellissimo anche il borgo di Bagno Vignoni dove, però, non si può fare il bagno per motivi di decoro, trovandosi in centro paese.