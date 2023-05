Test personalità | Scegli un insetto e ti dirò qual è il tuo più grande difetto

Vuoi scoprire qual è il tuo difetto più grande in assoluto? Fai questo test e ti darò la risposta: nulla sarà più come prima.

Cosa c’è di meglio nel fare un test online per passare un po’ il tempo facendo qualcosa di leggero e che non appesantisca la mente?

Per poter eseguire questo test tutto quello che ti basterà fare è guardare l’immagine che si trova giusto qua sopra e scegliere uno dei tre insetti, che si tratti del tuo preferito oppure di quello che ti ha colpito maggiormente solo dal primo sguardo. Dopo che avrai scelto un insetto, e mi raccomando solo uno, tra questi tre continua a leggere per scoprire la risposta.

Fatto? Vediamo assieme il risultato.

Test personalità: scegli insetto che ti attira di più e scoprirai qualcosa di profondo

Se quello che ha colpito di più i tuoi occhi è il ragnetto significa che sei una persona tendenzialmente avida, incentrata principalmente su quello che ti interessa e sugli obiettivi che vuoi raggiungere, a discapito delle relazioni che potresti coltivare con gli altri, e che a questo modo invece si perdono oppure si logorano fino ad annullarsi. Forse sarebbe meglio riuscire a lavorare un po’ di più su questa tua caratteristica in modo tale da non mettere da parte persone che potrebbero darti tanto e comunque potresti avere una un rapporto positivo e gratificante.

Se quello che invece hai scelto e l’ape allora significa che sei una persona decisamente stacanovista: dedichi troppo tempo alla tua vita lavorativa e non ti interessi a quello che succede nei dintorni, né tantomeno a come stanno le persone che costituiscono la tua famiglia e i tuoi affetti. Tendi a pensare a cosa ti conviene e non ti interessa se qualcun altro soffre a causa del tuo comportamento, poiché sei troppo incentrato a concludere i tuoi obiettivi professionali. Forse sarebbe meglio dedicare un po’ più di tempo agli altri.

Se infine la tua risposta è la coccinella, significa che la tua è una personalità molto vanitosa, che cerchi di puntare sull’aspetto fisico piuttosto che su altri punti di forza. Quello che ti interessa maggiormente è apparire, e spesso questa caratteristica si riflette anche nel tuo modo di giudicare gli altri, in base al loro aspetto e non in base ho come sono interiormente. Attenzione a limitare questa caratteristica, poiché potresti risultare una persona frivola e troppo superficiale.