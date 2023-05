Che bello il giubbotto di jeans di Chiara Maci: ecco di che marca è e quanto costa

Chiara Maci, una delle food influencer più amate ha sfoggiato un magnifico giubbino di jeans. Ecco quale.

Di recente Chiara Maci ha lanciato il suo nuovo podcast Ritratti di famiglia prodotto da Dopcast dove racconta vicende di persone che hanno portato lustro al mondo enogastronomico nostrano. Ma a quale marchio appartiene il suo nuovo giubbino di jeans? Ecco tutti i dettagli.

Chiara Maci è una delle cuoche in grado in indirizzare i gusti degli italiani a tavola. Da sempre appassionata di cucina ha iniziato la sua avventura con la sorella Angela aprendo un blog dal titolo: Sorelle in pentola. In seguito ne ha aperto uno tutto suo. Il suo talento è stato subito riconosciuto e in breve tempo è approdata su piccolo schermo, per la precisione nella strasmissione Cuochi e fiamme.

Nel 2015 ha assunto il timone del suo primo show: #vitadafoodblogger dove ha condiviso con i telespettatori le sue straordinarie e gustosissime ricette. Nel 2017 ha preso parte a Let’s go al fianco di Max Brigante, Clapis e Eleonora Carisi. Nel 2019 è arrivato invece L’Italia a morsi con Chiara Maci dove offre una panoramica di home restaurant che si distinguono per la loro cucina tipica italiana.

Il suo è un successo a tutto tondo perché nel frattempo ha scritto e pubblicato diversi libri di cucina di cui l’ultimo: tu come la fai la caponata risale al 2018. Su Instagram ha 727 mila follower adoranti che non si perdono un suo aggiornamento. Ma di quale giubbino si parla? Ecco tutti i particolari.

Chiara Maci è di nuovo di tendenza

In questi ultimi giorni Chiara Maci ha pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritrae con un outfit primaverile. Per la precisione la giudice di Cuochi e fiamme ha indossato un giubbino della Levi che omaggia Super Mario, il fenomenale personaggio protagonista di un famoso videogioco, insieme a suo fratello Luigi, che ha galvanizzato gli animi dei ragazzi negli anni ’90. Il provetto idraulico in salopette rossa ha poi spopolato anche al cinema. Attualmente gli spettatori possono trovare in sala proprio Super Mario Bros. – Il Film.

Pratico e comodo, adatto al clima di queste settimane questo capo d’abbigliamento si distingue per le stampe dei personaggi del lungometraggio. Volendo poi ci sarebbero a disposizione anche jeans, short e una felpa a maniche lunghe. Tutto è in vendita online e nei negozi già dal 1 aprile. Il prezzo è di 120 euro. A questa cifra si potrà fare un tuffo nell‘infanzia come la conduttrice che nel tempo libero ama vestire sportiva.