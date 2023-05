Perché una coppia divorzia? Ecco i motivi più frequenti: la causa principale lascia senza parole

Come mai anche alcune delle coppie più affiatate possono arrivare a lasciarsi? Scopri la ragione principale.

Spesso le relazioni arrivano a un punto di rottura che non può più essere sistemato, l’unica soluzione fattibile e possibile è il divorzio.

Divorziare significa separare la propria strada da quella del partner e intraprendere una vita completamente nuova rispetto a quella che si è condotto fino a solo poco tempo prima. Ma quali sono le ragioni principali per cui le coppie divorziano? E quale quella più frequente?

Le cause più frequenti per cui si divorzia

Una ricerca che è stata pubblicata sulla rivista accademica Couple and Family Psychology ci rivela quali sono le ragioni principali per cui le coppie divorziano. Tra di esse troviamo:

Infedeltà nel 59,6% dei casi

Troppi conflitti e litigi nel 57,7%

Un matrimonio che è stato contratto in un’età troppo giovane nel 45,1%

Problemi a livello economico nel 36,7%

Dipendenza da sostanze come alcol e droghe nel 34,6%

Violenza domestica nel 23,5%

Problemi di salute nel 18,2%

E mancanza di supporto dalle famiglie nel 17,3%

Oltre a questi motivi c’è n’è uno che arriva a coprire il 75% dei casi che sono stati analizzati per la ricerca, e riguarda la mancanza di impegno per portare avanti la relazione.

La mancanza di impegno e dedizione nella relazione di coppia è una delle cause più comuni di crisi e divorzio. Diverse sono le conseguenze che portano la scelta del divorzio, poiché se manca l’impegno manca la base necessaria per una qualsiasi relazione umana:

Manca la reciprocità : un rapporto si basa sulla reciprocità di attenzioni, interessi e affetto e se uno dei due partner dà meno, l’altro inevitabilmente si sentirà trascurato

: un rapporto si basa sulla reciprocità di attenzioni, interessi e affetto e se uno dei due partner dà meno, l’altro inevitabilmente si sentirà trascurato Cresce il risentimento : chi si sente trascurato comincerà a provare risentimento e rancore che rovineranno l’armonia della coppia

: chi si sente trascurato comincerà a provare risentimento e rancore che rovineranno l’armonia della coppia Aumenta la distanza : più ci si sente ignorati più ci si allontana emotivamente dal partner, fino a diventare quasi estranei pur vivendo assieme

: più ci si sente ignorati più ci si allontana emotivamente dal partner, fino a diventare quasi estranei pur vivendo assieme Non ci si sente amati : senza impegno ed energia investiti, si smette di sentirsi davvero amati dal partner, e ciò mina alla base il legame

: senza impegno ed energia investiti, si smette di sentirsi davvero amati dal partner, e ciò mina alla base il legame Si ricercano altrove le mancanze: uno dei due partner può cercare altrove quello che manca nel rapporto, rischiando anche di arrivare al tradimento

Anche la tua relazione si trova purtroppo in un punto di crisi e ti sembra di non poter riuscire a uscirne fuori da tale situazione in alcun modo?