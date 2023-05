Pulire tutta la casa in 20 minuti col metodo americano | Ti riprendi ore della giornata

Mantenere la casa in ordine sembra impossibile, ma esiste un fantastico trucchetto che assicura pulizia perenne e permette di risparmiare tempo.

Avere una bella casa, linda e profumata è il sogno di tutti. Fare le faccende domestiche, tuttavia, può risultare alquanto noioso o complicato, se si hanno numerosi impegni quotidiani.

E se vi dicessimo che è possibile avere una casa perfettamente in ordine in pochissimi minuti? Non è uno scherzo, ma una sensazionale trovata che consente di sistemare in meno di mezz’ora. Con questo metodo direte finalmente addio ad ansia e stress e non sarete più costretti a rinunciare al relax.

Il meccanismo si compone di regole di semplice applicazione, che permettono di ottenere il massimo dei risultati con il minimo sforzo. Non c’è, infatti, bisogno di passare le ore a rassettare, spolverare e riordinare se lo si fa nel modo corretto.

Il metodo nasce negli Stati Uniti d’America e prende il nome di “FlyLady“. Permette di sistemare e pulire casa in soli 20 minuti e, per questo motivo, è perfetto per le persone che lavorano o che hanno pochissimo tempo da dedicare alla cura della casa. Metterlo in pratica è facilissimo e, una volta provato, sarà impossibile smettere di applicarlo.

Il motivo del successo del metodo FlyLady: pulire casa non è mai stato così facile!

Il primo step è suddividere la casa in 5 zone: l’area giorno, la cucina, il bagno (o i bagni), le camere da letto e gli spazi esterni. Bisognerà dedicare un giorno a settimana ad ognuna di queste aree.

L’accorgimento consiste nel sistemare quotidianamente una stanza alla volta e, poi, spolverare e lavare, in massimo 20 minuti. In questo modo si evita di dedicare ore o giorni interi alle pulizie. Se, inizialmente, può essere difficile riuscire a fare tutto in soli 20 minuti, può essere utile impostare un timer e, col tempo, imparare ad ottimizzare i movimenti.

Il trucco è sensazionale perché, nel fine settimana, si avrà la casa già perfettamente in ordine e non sarà necessario sottrarre del tempo allo svago. Per risparmiare la fatica, inoltre, è utile predisporre un planning delle eventuali attività aggiuntive, come pulire i vetri o i lampadari.

In pratica, il segreto per pulire ed ordinare la casa in modo molto più semplice e veloce è fare qualcosa tutti i giorni. È, infatti, impossibile sistemare ogni area della casa, minuziosamente, in un’unica volta, senza rischiare di stancarsi o stressarsi. Il metodo FlyLady è perfetto perché consente di creare una vera e propria routine ed, in 20 minuti, fare le pulizie diventerà addirittura piacevole.

Ma c’è anche un altro trucchetto per mantenere la casa pulita più a lungo. Uno dei problemi più comuni è la polvere, ma se si utilizza questo metodo, i mobili e le superfici resteranno lindi e profumati con un piccolo sforzo.

Preparate una miscela di acqua, sapone di Marsiglia e bicarbonato di sodio, vaporizzatela su un panno in microfibra e passatela sulle superfici. In questo modo, si formerà una copertura isolante, grazie alla quale lo sporco tenderà ad accumularsi più lentamente. Allo stesso tempo, l’azione elettrostatica del panno permetterà di ripulire i mobili dalla polvere con meno fatica.