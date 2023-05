Seggiolini e alzatine per auto, le regole per tenere i bambini al sicuro e non subire multe salate

Ti sei mai chiesto quali sono le norme che devono rispettare i bambini in auto? Scopri come fare per evitare le multe.

Portare un bambino in auto è una grandissima responsabilità e proprio per questo bisogna rispettare delle norme fondamentali per la sua sicurezza.

Le autorità e gli esperti impongono precise regole sui seggiolini, le cinture di sicurezza e le fasce di ritenuta, al fine di ridurre al minimo i rischi per i più piccoli. Scopriamo assieme quali sono queste regole.

Le regole da dover rispettare per la sicurezza dei bambini

Innanzitutto partiamo parlando dei neonati fino ai 9 mesi di età o fino a quando non raggiungono i 9 kg di peso, per cui è obbligatorio l’uso del seggiolino al posto del passeggero. Questi sistemi di sicurezza, montati sul sedile posteriore, consentono ai bambini di viaggiare sdraiati, che è la posizione più sicura alla loro età.

Fino ai 15 mesi di età e ai 13 kg di peso, i bambini devono comunque viaggiare su un seggiolino omologato e approvato per la normativa europea ECE R44 e ECE R129. Sono obbligatori il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza che tengono il seggiolino saldamente ancorato al sedile dell’auto. In questa fascia di età, i seggiolini non vanno mai messi sul sedile anteriore dell’auto.

L’uso del seggiolino rimane obbligatorio in ogni caso fino a quando il bambino ha raggiunto i 150 cm di altezza, altrimenti si rischia di incorrere in delle multe che possono andare dagli 83 € ai 333 € e in aggiunta verranno detratti 5 punti dalla patente, e nel caso di recidiva entro due anni la patente potrà essere addirittura sospesa fino a un massimo di due mesi.

Per quanto riguarda invece i rialzini, essi servono per i bambini che hanno un’altezza inferiore a 125 cm Oppure per un peso compreso tra i 22 e i 36 kg, e sono realizzati con uno schienale alto abbastanza da superare la loro testa. Stanno inoltre sostituendo i seggiolini senza schienale che verranno venduti fino a esaurimento scorte. I rialzini devono essere messi sui sedili posteriori e girati nel senso di marcia.

Infine, per quanto riguarda le cinture di sicurezza sia i seggiolini sia i rialzino prevedono l’obbligo della cintura. In caso contrario si incorrerà ovviamente in una sanzione, e a prescindere bisogna anche ragionare con buon senso ed evitare di commettere il grave errore di non usare la cintura. Conoscevi già queste norme?