Sgrassatore con sapone di Marsiglia, indispensabile in casa: oggi ne facciamo scorta con pochi euro

Se siete amanti del fai da te e non vedete l’ora di avere lo sgrassatore fatto in casa, ecco come farlo con il sapone di Marsiglia: è formidabile

Ogni persona che è abituata a pulire casa sa quanto possa essere comodo ed indispensabile lo sgrassatore. Da usare con moderazione soprattutto sulle superfici più delicate, è perfetto per rimuovere le macchie ostinate e anche come pre-trattamento per i vestiti, prima di metterli in lavatrice. Se non l’avete mai provato sul colletto delle camicie, ad esempio, dovete subito farlo: non crederete ai vostri occhi. Oggi vi sveliamo una ricetta per prepararlo in casa con il sapone di Marsiglia: ecco come si fa.

Con gli attuali rincari, imparare un modo utile per preparare da sé i detergenti per la casa può essere un modo molto utile per risparmiare. In una famiglia, infatti, le spese sono sempre tante ed è difficile stabilire a quali si possa rinunciare e quali invece sono indispensabili. Se il vostro desiderio è quello di rendere il costo della spesa più affrontabile, iniziate rinunciando agli sgrassatori di marca: ecco come ve lo potete fare in casa.

Sgrassatore con il sapone di Marsiglia: preparalo così

Innanzitutto, prendi il sapone di Marsiglia e riducilo in scaglie con una grattugia: prendine poi 4 cucchiai e mettili da parte. A questo punto, prendi 900 ml di acqua demineralizzata e falla riscaldare in un pentolino: quando è calda, aggiungici le scaglie di sapone di Marsiglia e mescola il tutto fino a quando sarà un composto omogeneo.

Lascia poi raffreddare completamente e travasa la soluzione ottenuta in un flacone spray, da usare proprio come se fosse un normale sgrassatore: il vostro detergente è pronto e vi ha fatto risparmiare tanti soldi! Prima di applicarlo sulle superfici, agitate il flacone così che la soluzione si mescoli bene: poiché non contiene nessun altra sostanza se non il sapone e l’acqua, questo detergente è perfetto per ogni superficie, anche le più delicate.

Provatelo sui divani in pelle, sulle sedie in cuoio o anche sul legno non laccato, così come sulla ceramica, sulla pietra e sull’acciaio: vi stupirete della sua azione pulente! Ma non solo: questo prodotto è ottimo anche per pulire quelle parti della cucina sempre difficili da disincrostare come cappe, infissi, fornelli, pensili e piani di lavoro. E per quanto riguarda la lavanderia? Anche qui: spruzzate la soluzione appena ottenuta sulla macchia, lasciate agire per cinque minuti e poi procedete al lavaggio normale del capo. Tornerà come nuovo!