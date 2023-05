Tende da sole come nuove: il rimedio infallibile a basso costo e senza staccarle

E’ giunto il momento di aprire le tende da sole ma vanno prima pulite. Ecco un rimedio incredibile a costo quasi zero.

Il sole sta iniziando timidamente a fare capolino in molte città della nostra bella penisola. E’ arrivato quindi il momento di aprire le tende da sole. Ma dopo la pioggia dell’inverno vanno assolutamente prima pulite. Ma come possiamo farlo senza rimuoverle e non spendendo un capitale?

Ecco che arriviamo in vostro soccorso con un trucco utilissimo e super facile per farle tornare come nuove. Scorri le prossime righe per scoprirlo e provarlo insieme a noi! Siamo certi che rimarrai senza parole per il risultato finale.

Tende da sole perfette? Ecco come pulirle

Le nostre care tende da sole faranno parte della nostra casa per svariati mesi. Ecco perché è giusto che siano pulite e senza macchie. In questo modo sarà anche tutto più igienico. Ma se vogliamo farlo senza spendere troppi soldi come possiamo fare?

Niente di più semplice, come molto spesso accade ci basta andare nella nostra amatissima cucina e trovare qualcosa che fa al caso nostro. In estate le tende da sole ci aiutano a proteggerci dai raggi e allo stesso tempo a far entrare la luce. In questo modo non dovremmo abbassare le tapparelle. Ma se vogliamo togliere tutto quello che è rimasto dopo l’inverno è bene iniziare a farlo adesso. In commercio, sappiamo benissimo, ci sono molti prodotti che fanno al caso nostro, ma perché inquinare se possiamo utilizzare qualcosa di ecologico e super economico? Vediamo cosa ci occorre.

Come prima cosa iniziamo dicendo che va rimossa tutta la polvere che si è accumulato durante i mesi invernali. Ma in che modo? Prendiamo una spazzola con le setole morbide e passiamola in modo delicato. Non dimentichiamoci nessun angoletto. Nemmeno quelli difficili da arrivare. Possiamo anche, in alternativa, utilizzare un’aspirapolvere.

Adesso passiamo alla pulizia vera e propria. Se vogliamo ci sono saponi nati appositamente. Se le nostre tende sono in materiale acrilico o molto delicato possiamo prendere anche del sapone neutro. Non lo abbiamo in casa? Niente paura andiamo in cucina. Ci serve il succo di un limone. Ma come lo usiamo? Ne mettiamo qualche goccia sulla nostra macchia e poi sfreghiamo con una spugna ma in modo super delicato, mi raccomando.

Le macchie sono lontane da noi? Facciamolo con uno spazzolone. Lasciamo sempre agire per qualche minuto e poi risciacquiamo con acqua calda. Attendiamo che si asciughi del tutto prima di esporre al sole. Se notiamo delle macchie sulla tenda cerchiamo di toglierle il prima possibile. E se abbiamo un dubbio? Chiediamo sempre consiglio ad un esperto ed in caso facciamo risolvere a loro il problema. In questo modo eviteremo di rovinare il tessuto della tenda!