Hai in programma una festa e non vuoi spendere una fortuna per i palloncini gonfiati ad elio? La soluzione economica in cucina

Stai per festeggiare il compleanno del tuo bambino? Vuoi mettere dei palloncini ma non hai l’elio? Ti sveliamo un trucco noi!

Quando si tratta di organizzare feste per i bambini le mamme si mettono subito in moto. Magari trovano qualche idea sul web per stampare il personaggio preferito del festeggiato. Ma una cosa non deve mai e poi mai mancare. I mitici palloncini!

Unico problema, devono essere riempiti di elio se vogliamo che si trovino in alto. Come possiamo fare se non lo abbiamo in casa e non vogliamo spendere soldi per comprarlo? Niente panico! Scorri le prossime righe per scoprire un trucco incredibile.

Palloncini da gonfiare? Ecco come!

Una festa non è tale se non ci sono dei palloncini e del buon cibo da sgranocchiare. Certo anche festoni, bibite e l’animazione giusta contano. Ma se per tutto il resto possiamo trovare facilmente la soluzione ad un problema resta più difficile dare una risposta.

Parliamo dei palloncini che devono essere gonfiati con l’elio. Il motivo? Se andiamo in un negozio specializzato per feste il costo può essere importante, specialmente se vogliamo avere vari palloncini. Ecco quindi che possiamo fare noi in casa qualcosa a costo praticamente zero ma con un risultato wow!

Ma di che cosa avremmo bisogno? Molto semplice, come spesso accade dobbiamo andare in cucina a prendere tutto l’occorrente. Ecco la lista:

500 grammi di bicarbonato di sodio

500 millilitri di aceto bianco

Palloncini con i colori delle tue preferenze

1 flacone vuoto da 2 litri

1 imbuto

Con questi ingredienti e quantitativi possiamo gonfiare fino ad un massimo di 20 palloncini, quindi regolatevi di conseguenza a quanti ne volete per rendere speciale questa festa. Ma come si utilizzano? Iniziamo con la magia! Ricordiamoci sempre la sicurezza, quindi indossiamo degli occhiali protettivi. Successivamente mettiamo l’aceto dentro una bottiglia.

Con l’aiuto del nostro imbuto inseriamo il bicarbonato nel palloncino. Adesso mettiamo la bocca del palloncino sulla punta della bottiglia. Mi raccomando, non deve cadere il bicarbonato! Quando siamo sicuri che sia ben fissato lasciamo cadere il bicarbonato ed ecco che per magia il nostro palloncino si gonfia. Una volta che ha la misura che desideriamo possiamo rimuoverlo e legarlo come preferiamo.

Avete visto che è super semplice? Si parla solamente di reazioni chimiche! Quindi adesso siete super pronte per affrontare qualsiasi festa e qualsiasi palloncino che vogliate gonfiare a costo praticamente zero. Tutti rimarranno a bocca aperta per l’allestimento della festa!