Le macchie di sugo nei contenitori non vanno via? Con questo rimedio ci metti 1 minuto

I contenitori di plastica sono rimasti macchiati? Ecco il trucco per pulirli velocemente e farli tornare come nuovi!

Quando prepariamo una cena può succedere che il quantitativo che avevamo pensato si riveli eccessivo. Ecco quindi che arrivano a farci compagnia i nostri amati contenitori in plastica o di altri materiali riutilizzabili. Ma se è avanzato del sugo, dopo che lo abbiamo riutilizzato lascia una brutta macchia.

Si perché, confessiamolo, togliere la macchia di sugo è veramente difficile. E’ una di quelle che lascia sempre una sorta di alone giallo e fa sembrare il contenitore sporco anche dopo averlo lavato. Ma non dovete più preoccuparvi, veniamo in vostro soccorso noi.

Contenitori macchiati di sugo? Risolvi così

I contenitori sono davvero super utili in cucina. Sono facili da comprare e costano pochissimo. Possiamo congelarli per avere sempre qualcosa di pronto in casa quando magari arriviamo all’ultimo momento e dobbiamo preparare un pranzo o una cena. Ma confessiamolo la macchia di sugo è veramente ardua da togliere. Ma come mai si formano queste macchie?

I motivi possono essere vari. L’esposizione al sole, oppure il calore del cibo che abbiamo messo al suo interno, oppure il sugo stesso che è rimasto al suo interno per un po’ di tempo. Ma non dovete preoccuparvi possiamo toglierlo in modo semplice e senza fatica. Si avete letto bene, bastano pochissime mosse ed il vostro contenitore tornerà come nuovo.

Cosa ci occorre? Semplicissimo, solamente del sapone dei piatti, della carta assorbente e l’acqua. Siete curiose vero? Ecco come fare. Iniziamo dicendo che ci serve l’acqua molto calda e con lei riempiamo il nostro contenitore, uniamo un paio di gocce del sapone per i piatti ed aggiungiamo la carta assorbente. Se non c’è in casa va bene anche un tovagliolo. Questa deve essere fatta a pezzettini irregolari, quindi rompiamola con le mani.

Possiamo quindi chiudere il coperchio e dobbiamo agitarlo per bene. Ci vorranno circa 30/40 secondi. Adesso apriamolo e controlliamo le macchie. Se sono sparite ottimo, altrimenti dovremmo agitare nuovamente. Sciacquiamo il tutto sotto l’acqua corrente. Il gioco è fatto! Unico dettaglio, se le macchie sono molto vecchie è possibile che non vengano via in questo modo.

E tu avevi mai sentito questo metodo incredibile per rimuovere le macchie di sugo dai contenitore di plastica? Provalo e rimarrai senza parole! Continuate a seguirci per scoprire sempre nuovi trucchetti che vi aiutano nella vita di tutti i giorni.