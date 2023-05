Non disperare: se la candeggina ha macchiato i tuoi capi puoi fare così|Tornano come nuovi e non dovrai gettarli

La candeggina ha macchiato il tuo vestito? Niente paura, c’è un rimedio che risolve il problema. Il tuo vestito tornerà perfetto!

Quante volte vi sarà capitato di macchiare un vestito con la varecchina? A me è successo varie volte: mentre armeggiavo con il tappo del flacone o mentre mettevo in ammollo una tovaglia! Partito lo schizzo sai che non c’è più niente da fare, devi prendere il capo che indossavi e buttarlo via.

La candeggina è un composto molto potente e ne basta pochissima per macchiare un tessuto! Gli elementi che contiene la candeggina, volgarmente detta varecchina, sono il cloro e il sodio: è un sale, l’ipoclorito di sodio. L’odore fastidiosissimo è dato dalla molecola di cloro, in commercio è venduta diluita in una certa quantità di acqua.

La candeggina viene usata in casa per moltissimi casi: serve per rendere più bianchi i tessuti, per igienizzare le superfici è perfetta per pulire le fughe delle piastrelle e tutti la usiamo per igienizzare i Water. È utile anche per la rimozione delle macchie sui tessuti resistenti come per esempio le tovaglie o gli strofinacci da cucina. Bisogna però fare attenzione nel maneggiarla, è un composto altamente intossicante e urticante. Bisogna indossare sempre i guanti e fare attenzione agli occhi, è bene usarla in ambienti arieggiati perché le esalazioni sono altamente tossiche.

Come possiamo rimediare ad uno schizzo di candeggina su un tessuto? Seguiamo questi consigli!

La candeggina ha un alto poter decolorante e quando entra in contatto con un tessuto, a parte quelli molto resistenti, tende a rimuovere il colore lasciando la macchia bianca tipica. Possiamo però adottare dei sistemi che ci possono aiutare.

Ecco nel dettaglio cosa si potrà fare se la candeggina ha macchiato i nostri indumenti: