Un problema comune delle donne si può affrontare così: poche regole e non dovrai mai più ricorrere all’antibiotico

C’è un problema comune delle donne che spesso viene trattato inadeguatamente. Ecco i consigli per rimediare e migliorare la salute.

Oggi più che mai l’utilizzo smodato di medicinali e antibiotici può causare più di un problema collaterale. Oltre a non risolvere la patologia in essere aumenta i rischi di antibiotico resistenza. Dobbiamo in qualche modo re-imparare a prenderci cura della nostra salute, prestando attenzione anche e soprattutto all’assunzione di determinati farmaci. La loro disponibilità ha fatto sì che le persone ricorressero all’auto-cura molto più spesso, e purtroppo sbagliando.

Parliamo in questo articolo più nello specifico di una condizione tipicamente femminile: la cistite. Anche se l’infiammazione può manifestarsi anche negli uomini, generalmente colpisce di più le donne. Questo per un semplice fattore fisiologico, ovvero di come è strutturato l’organo femminile, più “esposto” all’attacco di virus e batteri.

Le infezioni del tratto urinario sono causate da diversi fattori, come appunto un attacco da parte di batteri, ma anche dalla gravidanza, o da un momentaneo abbassamento delle difese immunitarie, e talvolta anche dall’assunzione di determinati farmaci. Diciamo subito che assumere l’antibiotico, in caso di cistite, è opportuno solo se a decidere la terapia è il medico curante.

I consigli degli esperti per risolvere il problema più comune delle donne, la cistite

Se incorriamo in una cistite dobbiamo trattarla adeguatamente, anche senza allarmarci poiché si tratta di un problema molto diffuso. L’importante è adottare fin da subito alcuni comportamenti e abitudini, che ci proteggeranno anche dal rischio di recidive. Naturalmente, in caso di dubbio è sempre bene consultare il proprio medico.

Andiamo allora a scoprire come ovviare al problema cistite con piccoli e semplici accorgimenti, che miglioreranno a prescindere lo stato di salute del sistema urinario.

Le indicazioni per risolvere efficacemente questo tipo di infezione ci arrivano dagli studiosi che grazie ad alcune ricerche hanno individuato i metodi più semplici.

In primo luogo è stato osservato che l’ assunzione idonea di liquidi giornaliera è già un ottimo modo per contrastare l’insorgere della cistite . Il motivo è facilmente comprensibile: bevendo di meno si urina meno frequentemente dunque la vescica rimane per più tempo esposta alla carica batterica. L’acqua ha un’azione depurativa e idratante, e mantiene il tatto urinario – e non solo – in perfetto equilibrio.

è già un ottimo modo per . Il motivo è facilmente comprensibile: bevendo di meno si urina meno frequentemente dunque la vescica rimane per più tempo esposta alla carica batterica. L’acqua ha un’azione depurativa e idratante, e mantiene il tatto urinario – e non solo – in perfetto equilibrio. Altri studi ci suggeriscono che un a pporto adeguato di Vitamina C abbia una doppia funzione: per prima cosa aumenta l’efficienza del sistema immunitario; inoltre rende l’urina più acida e dunque più funzionale all’ eliminazione dei batteri .

abbia una doppia funzione: per prima cosa aumenta l’efficienza del sistema immunitario; inoltre e dunque più funzionale all’ . Oltre alla Vitamina C, e al consumo in generale di frutta fresca, gli esperti hanno individuato nel succo (non zuccherato però) di mirtilli un prezioso alleato contro la cistite ; questo perché le sostanze contenute naturalmente nel frutto sono antibatteriche per eccellenza.

un prezioso ; questo perché le sostanze contenute naturalmente nel frutto sono antibatteriche per eccellenza. Un altro modo, infine, per aiutare l’organismo a ridurre l’insorgere di infezioni è quello di prendersi cura del microbiota; cure a base di probiotici sono perfette anche per combattere la cistite.

Con pochi e semplici accorgimenti, dunque, aiuteremo il nostro organismo a far fronte anche ai problemi più comuni come la cistite, che se non trattati possono comunque portare a gravi complicazioni.