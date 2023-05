Vite al limite, la morte della paziente arriva come un fulmine a ciel sereno: Nowzaradan sconvolto

La triste notizia in poco tempo ha fatto il giro del web. Ma cosa è successo veramente alla paziente del celebre Dottor Nowzaradan?

Vite al limite nel corso degli anni ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori desiderosi di seguire il percorso di dimagrimento dei vari partecipanti. Con l’aiuto del Dottor Nowzaradan cercano di seguire una rigorosa dieta per perdere peso e qualificarsi per l’intervento di chirurgia bariatrica.

Non tutti i pazienti però riescono a raggiungere questo traguardo, proprio come è successo a Lisa Fleming, che ha partecipato alla sesta stagione del programma. Quest’ultima inoltre, non solo non ha perso abbastanza peso ma è venuta a mancare alcuni mesi dopo la fine del programma. Scopriamo insieme i dettagli.

Un lutto inaspettato: la morte improvvisa di Lisa Fleming

Non tutti i traguardi della ex paziente sono stati un fallimento. Infatti è riuscita a realizzare in parte il suo sogno di perdere peso, arrivando a perdere 90 kg. Ma con il tempo è ricaduta nelle sue vecchie abitudini alimentari. Fin da bambina la cinquantenne ha avuto a che fare con problemi di peso, e proprio per questa ragione si era rivolta al Dottor Now con la speranza di risolverli una volta per tutte e tornare ad uno stile di vita salutare.

Quando la Fleming si è presentata nello studio di quest’ultimo pesava 317 kg. Era confinata nel suo letto, lo stesso utilizzato dalla mamma fino a quando non è venuta a mancare, anche lei affetta da grave obesità. Anche questo ha spronato la donna a rivolgersi allo show con la speranza che la potesse aiutare a raggiungere i suoi obiettivi di salute.

Come accennato in precedenza, il suo malsano rapporto con il cibo è cominciato in giovane età, complice il divorzio dei genitori e un rapporto difficile con la madre. La ex paziente di Vite al limite era sembrata intenzionata a cambiare finalmente la sua vita e in effetti all’inizio del suo percorso di dimagrimento era stata in grado di perdere 90 kg. Un bel traguardo, che però non è stato sufficiente per qualificarsi per l’intervento di bypass gastrico.

E pochi mesi dopo la fine dello show è arrivato il triste annuncio da parte dei suoi familiari: Lisa Fleming è venuta a mancare. E’ stata la figlia Danielle a pubblicare la notizia online dove ha spiegato che, nonostante la madre fosse riuscita a perdere peso, stava lottando con altre patologie, le quali alla fine non le hanno lasciato scampo. Nonostante la tragica morte, Lisa è stata una paziente in grado di ispirare molti durante la sua partecipazione a Vite al limite.