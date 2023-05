Zucchine gratinate che sembrano fritte ma sono dietetiche. Devi provarle assolutamente

Se ami le zucchine devi proprio provare questa sfiziosa ricetta, penserai che sono fritte ma non è così, queste gratinate sono favolose.

Si preparano facilmente e in pochissimo tempo, le zucchine gratinate sono fantastiche e sarà impossibile smettere di mangiarle. A primo impatto ti sembreranno fritte ma in realtà è una ricetta piuttosto light e piacerà praticamente e tutti.

È un contorno favoloso che si prepara con estrema facilità, inoltre non ti porterà via molto tempo quindi è perfetto anche quando hai poco tempo per cucinare. Con poche calorie e pochissimi grassi può essere gustato anche da coloro che stanno cercando di perdere peso, infatti la ricetta è light oltre che super saporita e sfiziosa.

Fatte in questo modo le zucchine gratinate sono davvero irresistibili. Dopo averle provate non riuscirai più a smettere di mangiarle, sono una tira l’altra. Conquisteranno il palato anche dei più piccoli che spesso fanno i capricci per mangiare le verdure e di sicuro le rifarai moltissime altre volte perché andranno davvero a ruba.

Sembrano fritte ma sono light, queste zucchine gratinate faranno leccare i baffi a tutti

Enrica Panariello ha pubblicato questa fantastica ricetta sul suo profilo Instagram @chiarapassion e hanno venire a tutti l’acquolina in bocca. Provala anche tu e vedrai che te ne innamorerai subito perché è una vera bontà.

Questi sono gli ingredienti che ti servono per preparare delle buonissime zucchine gratinate:

700 gr di zucchine

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di pangrattato

sale e pepe q.b.

menta o basilico (facoltativo)

Preparazione: