Allarme muffa: è in casa anche se non te ne accorgi | Salva la salute della famiglia così

La muffa è un organismo fungino che sorge in ambienti umidi e caldi. È particolarmente dannoso per la salute, ecco in che modo.

La muffa è un organismo fungino che si sviluppa in ambienti umidi e caldi. In particolare, può crescere su legno, carta, tessuti, cibi. Di solito è riconoscibile dal fatto che è una sostanza sfocata, il cui colore può essere bianco, nero, verde o grigio, e si presenta sotto forma di macchie oppure come uno strato sottile.

Questa sostanza ha la strada spianata in luoghi in cui ci sono umidità elevata, scarsa ventilazione, temperature moderate e materiale organico. Le zone della casa in cui si può formare la muffa sono bagni, cucine, cantine, soffitte e altre aree dell’abitazione che possono essere esposte all’umidità o alle infiltrazioni d’acqua.

La muffa può avere serie ripercussioni per la salute dell’essere umano, in quanto questa sostanza rilascia spore fungine che possono portare a una serie di problemi. Nel dettaglio, può portare problemi respiratori, allergie, irritazioni delle pelle e anche agli occhi, e reazioni anche più serie in coloro che hanno un sistema immunitario più fragile.

Muffa: come rimuoverla e proteggere la salute

Per rimuovere la muffa in casa, è importante individuare innanzitutto la causa dell’umidità. Verifica se ci sono delle perdite o delle infiltrazioni di acqua nelle tubature, tetti, finestre, muri. Altro step, è quello di rimuovere la muffa visibile. Per farlo, è possibile preparare una soluzione con acqua e candeggina o prodotti mirati per eliminare la muffa. Per proteggersi, metti dei guanti che ti proteggano e usa una maschera per evitare di essere esposto in modo diretto alla sostanza.

Dopo la pulizia della muffa, assicurati che tutte le zone in cui c’è si asciughino in modo completo. Per prevenire la formazione di questa sostanza, è opportuno ventilare gli ambienti della casa, tramite estrattori d’aria oppure tenendo le finestre aperte per far sì che ci sia cambio d’aria. Usare umidificatori e deumidificatori, per tenere sotto controllo l’umidità.

Se il problema si estende, oppure continua e va ad attaccare altre zone della propria abitazione, la cosa migliore da fare è contattare un esperto. Il professionista, infatti, individuerà la causa dell’umidità e darà la giusta soluzione.

È importante ricordare che la muffa non è solo un danno per la tua casa, ma anche per la salute, per cui prevenire è ancora meglio che dover intervenire con una certa urgenza in seguito.