Come lavare i peluche dei bambini senza correre il rischio di dannose allergie: così resteranno igienizzati a lungo

E’ arrivato il momento di lavare tutti i peluche di casa? Noi oggi ti sveliamo un trucco per averli igienizzati per molto tempo. E’ facilissimo.

Con i bambini in casa tutti noi abbiamo un numero considerevole di peluche. Sappiamo anche che raccolgono un grande quantitativo di polvere. Il problema però è sempre uno. Come si lavano per non rovinarli e per evitare che possono accumulare polvere?

Non c’è problema veniamo in vostro soccorso noi. Oggi vi sveliamo, infatti, come lavarli per non rovinarli facendo la felicità dei piccoli ma anche delle mamme. Saranno in questo modo igienizzati per lungo tempo. Potremmo anche evitare eventuali allergie.

Peluche: come lavarli in modo corretto

Indipendentemente dalla nostra età tantissime persone hanno una passione per i peluche. Certamente se abbiamo dei bambini in casa il numero però aumenta in modo incredibile. Non possiamo proprio fare a meno di non averli in casa.

Sono un modo per far sentire sicuri i piccoli. Magari ne hanno anche uno dal quale non si separano mai. E’ una sorta di coperta di Linus. Ovviamente con il passare del tempo si sporcano, come tutte le cose. Possono macchiarsi ma soprattutto accumulare polvere. Questo ovviamente non fa bene a nessuno. Come possiamo quindi farli tornare perfettamente puliti?

Come prima cosa vi consigliamo di leggere bene l’etichetta. Viene indicato come possiamo lavarli al meglio per evitare di rovinarli. Alcuni, infatti, si possono lavare in lavatrici, altri a mano. Iniziamo quindi con i trucchi per i primi. Se possiamo lavare i nostri peluche in lavatrice facciamo in modo che il cestello sia completamente vuoto. Controlliamo prima che tutte le cuciture siano ben chiuse. In questo modo evitiamo che escano durante il lavaggio. Inseriamo poi una retina o mettiamo il nostro peluche dentro una federa. Utilizziamo un detersivo delicato, mi raccomando!

Non mettiamo la centrifuga, o al massimo deve essere molto bassa. Lasciamo poi asciugare il nostro peluche all’aria sullo stendino. Ci possono volere anche alcuni giorni. Se dobbiamo lavarlo a mano invece come possiamo fare?

Magari è troppo grande oppure è espressamente indicato sull’etichetta. Controlliamo anche come prima cosa, in questo caso, se ci sono dei punti scuciti dove può fuoriuscire l’imbottitura. Adesso possiamo riempire una bacinella o la vasca da bagno con l’acqua che non superi sempre i 30 gradi ed aggiungete il detersivo liquido. Lasciamo in ammollo per circa 5 minuti e poi risciacquiamo in abbondante acqua. Strizziamolo in modo delicato e stendiamolo sempre all’aria aperta.

Anche in questo caso ci possono volere alcuni giorni, dipende poi sempre dalla temperatura esterna. E se dobbiamo lavarli senza lavarli? Alcuni peluche possono essere molto delicati, ecco quindi che possiamo utilizzare questo trucco incredibile. Mettiamolo dentro un sacchetto di plastica ed inseriamo dell’amido di mais o il nostro fedele bicarbonato di sodio. Chiudiamolo per bene e diamo una bella scossa. Lasciamolo in questo modo per 24 ore.

Successivamente rimuoviamo gli eccessi ed i nostri peluche saranno tornati come nuovi. Adesso conoscete tutti i trucchi ed i consigli per lavarli alla perfezione, non avete più scuse per non farlo. Ma soprattutto è per il bene dei vostri figli, quindi!