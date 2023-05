La lavatrice è in bagno ma vorresti nasconderla? Ecco alcune soluzioni di design per farlo con stile

Il bagno è piccolino? Hai dedicato tanto tempo per arredarlo? Noi oggi ti vogliamo svelare come puoi nascondere la lavatrice con alcune soluzioni di design.

In casa ci teniamo sempre moltissimo che tutto sia in perfetto ordine. Ci piace curare i dettagli e magari non far vedere alcune cose che vengono utilizzate sempre se abbiamo degli ospiti in casa. Nascondiamo quindi telecomandi, oppure anche elettrodomestici più grandi con soluzioni un po’ avventate?

Noi oggi vi vogliamo aiutare a nascondere la lavatrice con qualche piccolo segreto di design che vi lascerà senza parole. Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo come possiamo avere un bagno incredibilmente perfetto senza spendere una fortuna.

Lavatrice da nascondere in bagno? Fai così

A tutti noi non piacere avere la lavatrice che si vede in bagno. Anche se è un elettrodomestico che ci aiuta nella gestione della casa non è molto bella esteticamente. Se non vogliamo che si noti subito appena entriamo in bagno cosa possiamo fare? Ci sono alcuni piccoli accorgimenti di design che possiamo mettere in pratica per fare in modo che il nostro bagno sia perfetto.

Ovviamente, come sempre, non vi preoccupate non sono soluzioni che costano molto, anzi! Iniziamo subito. Come prima cosa vi diciamo di sfruttare il più possibile il mobile con il lavabo. In questo modo potrai utilizzare gli attacchi del lavabo ma fai attenzione a non togliere spazio ai prodotti per il bagno. Diciamo che questa è l’opzione più comune di tutte. La lavatrice ad incasso nel mobile.

Un’altra idea molto semplice e super economica allo stesso tempo è quella della tenda. Perfetta se in casa hai uno stile essenziale e rustico. Possiamo abbinarla con il colore delle mura oppure giocare con una piccola fantasia. Potrai utilizzare anche una stoffa di recupero! Possiamo installare, se preferisci, al posto della classica tenda una a rullo. Ingombra anche pochissimo.

Altrimenti è un’ottima soluzione anche la realizzazione di un armadio su misura. Sono perfetti per nascondere completamente la nostra lavatrice. In questo modo tutti si chiederanno dov’è in casa? Possiamo anche far creare dei ripiani accanto per appoggiare quello che ci occorre in bagno. E se abbiamo delle nicchie nel nostro bagno? Ottimo! Mettiamo la lavatrice in questo punto. Ovviamente deve essere delle dimensioni del nostro caro elettrodomestico.

Anche in questo caso possiamo coprirla con una tenda! C’è un muro nel nostro bagno? Niente di meglio! Mettiamo la lavatrice in questo punto. Non c’è? Possiamo chiedere l’aiuto ad un muratore che ci saprà indicare anche le misure per nasconderla alla perfezione. Visto che ci troviamo facciamo installare anche delle mensole, sono sempre utilissime in bagno!

Ultimo consiglio, mettiamo una parete scorrevole è un’alternativa più semplice al muro. Anche in questo caso chiediamo una mano a chi lo fa di mestiere. Come avete visto ci sono numerose soluzioni per nascondere in modo perfetto la lavatrice in bagno. Tu come hai fatto o quale preferisci?