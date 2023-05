Non comprare più detersivi per il tuo pavimento: addio macchie con questo ingrediente naturale

Con questo trucchetto non dovrai mai più comprare detersivi per pavimenti, bastano pochi secondi per cambiare come pulisci casa.

Sono davvero in pochi a fare le pulizie di casa con il sorriso sul volto. Parliamo infatti di un tipo di attività che consuma tantissimo tempo, che drena totalmente le nostre energie e che ci fa spendere intere mattinate o pomeriggi sull’altare delle responsabilità e di quello che è meglio fare per noi stessi e per chi vive con noi.

Nessuno ovviamente vuole vivere in un porcile, con formiche nelle zone in cui si mangia, specchi pieni di aloni e un dito di polvere sopra ogni mobile e vicino agli elettrodomestici. Dall’altra parte però pulire sempre tutto in modo profondo e attento significa dover spendere una quantità imbarazzante di ore alla settimana a fare cose che non vorremmo.

E sono ore che spesso andiamo a ritagliare proprio da quel poco tempo che dedichiamo a noi stessi o ai nostri hobby. Per questo si parla di un compito particolarmente gravoso e che finisce col rovinarci l’umore, oltre che le giornate. Soprattutto se non usiamo i metodi giusti per pulire ogni superficie in modo specifico. Ad esempio come si pulisce il gres porcellanato?

Pulizia dei pavimenti con una soluzione fatta in casa, solo 2 ingredienti

Stiamo parlando di un tipo di pavimento estremamente diffuso, soprattutto in Italia. Aggiunge certamente un certo livello di eleganza agli ambienti e permette di dare più spazio e aria alle camere, riflettendo la luce che batte sulla superficie di queste mattonelle. Inoltre in estate è un piacere camminarvi sopra a piedi scalzi. Ma come si puliscono?

Non tutto può essere usato dappertutto. Proprio come sul nostro corpo uno shampoo non è ideale per la pulizia delle zone intime, così un detersivo ottimo per il legno potrebbe causare problemi al gres porcellanato. Se non riuscite a ridare quella brillantezza che aveva all’inizio, c’è una ricetta infallibile per smacchiare il vostro pavimento come fosse stato appena posato a terra.

Prendete un secchio e riempitelo d’acqua, come se voleste fare le pulizie normalmente. Invece del detersivo, però, aggiungeteci un bicchiere di aceto bianco. Mescolate per bene, prendete uno strofinaccio e iniziate a distribuire la formula lungo tutta la superficie del vostro pavimento, facendo bene attenzione a coprire gli angoli e tutti i canaletti che si creano con il contorno delle singole mattonelle.

Fate asciugare e quindi ripetete il processo. Grazie alla formula chimica dell’aceto, questa soluzione detergente fatta in casa scrosterà il vostro gres porcellanato e gli ridarà lucentezza e brillantezza. E ovviamente renderà anche molto meno noiose e frustanti le pulizie di casa, un aspetto fondamentale per chi cerca stimoli e un senso di soddisfazione dopo ore di duro lavoro.