Ragadi, attenzione: come prevenire, curare e cose da sapere assolutamente | Svelato dal medico

Se anche tu hai avuto problemi con le ragadi, ecco a cosa fare attenzione per prevenire e curare. Quali sono le cose da sapere assolutamente

Le ragadi alle mani rappresentano un problema diffuso, soprattutto durante l’inverno e con l’arrivo del freddo e possono causare problemi non di secondo piano.

Queste screpolature dolorose e fastidiose, infatti, possono rendere le attività quotidiane estremamente scomode. Tuttavia, con le giuste accortezze, è possibile risolvere o almeno attenuare il problema senza dover necessariamente spendere troppo tempo o un’eccessiva quantità di denaro. Nel resto dell’articolo, quindi, vogliamo fornire una serie di consigli utili per prevenire e trattare le ragadi alle mani, consentendoti di affrontare l’inverno con una pelle sana e protetta. Ecco cosa dovresti sapere per prevenire e curare le ragadi alle mani.

Come prevenire e curare le ragadi alle mani

Le ragadi alle mani possono causare un fastidio considerevole e persino provocare sanguinamento e dolore intenso. Pertanto, è di estrema importanza intervenire tempestivamente sia quando il problema si manifesta che in modo preventivo. Fortunatamente, esistono creme specifiche che possono fornire un sollievo immediato e favorire la guarigione delle ragadi.

Inoltre, alcuni ingredienti naturali che possiamo reperire con grande facilità in farmacia o in erboristeria hanno la capacità di svolgere un ruolo essenziale nel nutrire e idratare la pelle secca, riducendo così il rischio di formazione delle ragadi. Se sei curioso, quindi, continua a leggere l’articolo per scoprire ulteriori suggerimenti e strategie per prevenire e trattare efficacemente le ragadi alle mani.

Per prevenire infezioni batteriche, applicare una crema antibiotica sulle ragadi. Le ragadi superficiali possono essere curate con creme emollienti e cicatrizzanti. Cerotti e liquidi protettivi favoriscono la guarigione in circa venti giorni. È di grande importanza ricordare che l’idratazione costante è fondamentale per trattare in maniera efficace e durevole la pelle secca. Se vogliamo utilizzare metodi naturali, possiamo pensare all’applicazione notturna di burro di karité puro, seguita dall’uso di guanti di cotone. Questo metodo, infatti, può migliorare l’idratazione, proteggere la pelle e accelerare la guarigione.

Se, invece , vogliamo agire prima che si manifesti il problema, possiamo iniziare a fare dei trattamenti preventivi. Per prevenire le ragadi, infatti, è possibile eseguire alcuni semplici accorgimenti, come evitare una detersione eccessiva delle mani e utilizzare detergenti delicati. Inoltre possiamo iniziare applicando regolarmente una crema idratante e protettiva sulle mani. Se si è predisposti alle ragadi, indossare guanti di gomma durante le pulizie domestiche e guanti di lana durante i mesi freddi può essere utile.