Scopri subito se si tradisce con la tecnologia di tracciamento | Gratis in 1 minuto

Come capire se il tuo partner ti sta tradendo? Ecco alcuni segnali inequivocabili e come scoprirlo con la tecnologia .

Riconoscere se il tuo partner ti è infedele non è semplice, perché ogni persona ha un modo di fare e i segnali non sono sempre identici per tutte le casistiche. Tuttavia, ci sono dei segnali che possono essere campanelli di allarme di un possibile tradimento.

Ad esempio, potresti notare che il tuo partner inizia a comportarsi in modo insolito, come essere più distante, evitare il contatto fisico o emotivo. Questi potrebbero essere segnali di infedeltà. O ancora, il tuo partner improvvisamente inizia a trascorrere meno tempo con te e ha spiegazioni vaghe o poco convincenti su dove sia stato. Ciò potrebbe indicare che sta investendo tempo ed energie altrove.

Se il tuo partner diventa più segreto riguardo alla sua vita privata, come custodire il telefono o il computer, evitare di condividere dettagli su dove sia stato o con chi abbia trascorso del tempo, potrebbe essere un segno di infedeltà.

Una riduzione improvvisa dell’intimità fisica, come l’attività sessuale, può essere un segnale di problemi nella relazione o di un tradimento in corso. Se il tuo partner inizia a modificare la sua routine abituale senza una ragione apparente o se si impegna in attività insolite senza coinvolgerti, potrebbe essere un indizio di un tradimento.

Tradimento, come scoprirlo con la tecnologia

Dopo aver notato i suddetti segnali, le soluzioni per confermare i sospetti sono tre: usare un’app di monitoraggio, confrontarsi direttamente col partner oppure una terapia di coppia.

Nel primo caso, in extremis, si può ricorrere a una soluzione tecnologica. Ad esempio, con l’app mSpy si può tracciare un altro numero di cellulare o anche localizzare gli iPhone di altri. Permette di accedere a foto, chat, messaggi ecc. Con essa si può spiare il proprio partner in modo segreto e certo, perché non si potrà rilevare. Basta installare l’app e accedere a distanza dal pannello comandi.

Altrimenti, si potrebbe chiedere spiegazione al partner degli atteggiamenti che ha, oppure fare terapia di coppia, per far emergere, eventualmente, la verità. Chiaramente il partner potrebbe non confessare.

La cosa migliore da fare in questi casi è sempre parlare chiaramente con il partner, oppure rivolgersi a un esperto che possa portare luce e far emergere un eventuale tradimento. Se nemmeno così esce, si potrebbe pensare a un’app discreta come mSpy per ottenere le prove che servono.