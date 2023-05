Tappi di sughero in quantità? Non conservarli inutilmente, ti svelo come usarli per risolvere i problemi quotidiani

Anche tu sei un conservatore compulsivo di tappi di sughero? Ecco come riutilizzarli e dargli una nuova vita.

Tutti gli anni vengono prodotti più di 16 miliardi di tappi, l’80% dei quali in sughero in quanto è un materiale che si presta bene alla funzione in quanto duttile, impermeabile e poroso. Un tappo in sughero, permette un ricircolo di sostanze gassose tra il vino e l’ambiente esterno dando la possibilità di creare un micro-respirazione costante.

I tappi in sughero però non servono solo per chiudere le bottiglie ma hanno molti altri utilizzi e qua sotto ve lo dimostriamo. Preparate quindi dei tappi in sughero o in materiale sintetico e un taglierino e vi diamo 13 idee per riutilizzare i tappi in sughero.

Come riutilizzare i tappi in sughero

E’ arrivata l’ora di tirar fuori i tappi di sughero raccolti nel corso degli anni e iniziare a dargli una nuova vita.

Ecco gli utilizzi da prendere in considerazione: