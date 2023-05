Cesto nascita, cosa mettere all’interno e cosa evitare assolutamente

Cosa bisogna assolutamente mettere in un cesto nascita e cosa, invece, si deve evitare a tutti i costi: in tantissimi se lo chiedono.

Chi lo dice che quando si scopre di essere incinte, solo la mente delle future mamme si affollano di pensieri? Certo, l’euforia dei neo genitori è davvero alle stelle. Anche, però, quella delle persone più vicino a loro, non è affatto da meno. In tantissimi, infatti, si iniziano a pensare al sesso del nascituro, al suo nome e, perché no, anche alle prime cose da regalare.

Tra i regali più ‘gettonati’ che si è soliti fare ad una neomamma, il cesto nascita è sicuramente il più comune. Sì, durante i nove mesi della gravidanza, la madre ha già provveduto ad acquistare tutto quello che le serve per il ricovero, per il parto e, soprattutto, per i primi giorni del bebè, questo è vero. Con questa deliziosa confezione regalo, però, si ha la possibilità di donarle qualcosa di utile.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa va inserito veramente in questo cesto nascita? E, soprattutto, quali sono le cose che, invece, devono essere categoricamente evitate? Scopriamolo insieme.

Cosa non deve mai mancare in un cesto di nascita

Anche tu hai un lieto evento festeggiare e vuoi cogliere l’occasione per regalare alla neomamma un cesto nascita? Prima di spendere tanti soldi e, magari, pentirtene, sarebbe bene che tu conosca dapprima tutto quello che è realmente necessario in un regalo del genere. In commercio ne esistono tantissimi tipi e tutti hanno diversi ‘oggetti’, tu però fai davvero attenzione alla scelta che fai e non prenderne mai uno a casa.

Se vuoi realmente soddisfare i bisogni della neomamma, rendendola più che felice, nel tuo cesto nascita non devono mai mancare:

Creme delicate;

Salviettine;

Detergente neutri.

Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di oggetti indispensabili per la cura personale del bebè.

Piccoli asciugamani;

Tutine;

Bavetti;

Capellini;

Calzini.

Ultimato tutto l’occorrente per il piccolo, Giovanni Dubini – la fondatrice di Baby Shower Party – ha spiegato a Nostro Figlio di poter inserire anche qualche piccolo pensiero alla mamma. I primi giorni di vita del bebè sono piuttosto concitati e lei può davvero avere bisogno di momenti di relax. Si potrebbe optare, ad esempio, per un buono dal parrucchiere o, addirittura, dall’estetista.

Appurate le cose che non devono mai mancare, è bene sottolineare quelle che sono totalmente inutili in un cesto nascita. Parliamo, ad esempio, di giocattoli e alimenti o, addirittura, cornici in argento e molto altro ancora.