Coppette mestruali, quello che non sappiamo: sono davvero sicure?

Negli ultimi anni sono sempre di più le donne che sposano l’ecologia e la comodità con le coppette mestruali. Ma sono davvero sicure? Ecco cosa dice una ricerca

Dopo un’iniziale diffidenza, anche le donne italiane utilizzano sempre di più le coppette mestruali. La spinta a temi ecologici e all’empowerment femminile, hanno fatto salire il numero di acquirenti negli ultimi dieci anni. Questi comodi strumenti hanno certamente aiutato le donne a gestire il loro ciclo. Questo perché le coppette mestruali hanno una maggior capacità di contenere le perdite ematiche e più a lungo dei classici assorbenti.

Un altro aspetto che ha avvicinato le italiane all’utilizzo della coppetta mestruale, assieme ad altri assorbenti eco, è il loro prezzo accessibile paragonato a quello degli usa e getta. Fino a poco tempo fa, infatti, l’Italia aveva l’Iva più alta in Europa sui prodotti per l’igiene femminile. Questo, chiamato “Tampon Tax”, ha portato le donne ad avvicinarsi a sistemi più economici per gestire le loro mestruazioni. Una coppetta, infatti costa dai 10 ai 30 euro e dura fino a 10 anni, mentre la spesa da sostenere per comprare gli assorbenti è di 126 euro l’anno.

Inoltre, spinte femministe hanno portato le donne ad avere maggior accesso a prodotti per gestire le mestruazioni e meno tabù sul loro acquisto o utilizzo. Le coppette mestruali sono state introdotte in Italia negli anni 2000, con la vendita, prima solo online, di diverse marche e tipologie. Tuttavia, al di là del loro impatto ecologico, la sicurezza delle coppette resta un aspetto dibattuto. Una ricerca cerca di fare luce su questo tema.

La ricerca sulle coppette mestruali che fa riflettere

Una ricerca condotta da Altroconsumo ha effettivamente rilevato che le utilizzatrici di coppette mestruali le trovano più comode (113 su 152) e più economiche (77 su 152). Inoltre, le coppette mestruali permettono di fare attività fisica senza problemi (75 su 152) e di dormire tranquillamente durante la notte (68 su 152). Tuttavia, ancora non tutte hanno aderito alla transizione ecologica, preferendo gli assorbenti tradizionali (interni e esterni).