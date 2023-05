Eyeliner: quasi tutte sbagliano a metterlo ma gli esperti svelano gli errori da evitare e come si fa

Non sei mai soddisfatta quando applichi l’eyeliner? Noi oggi ti sveliamo tutti i trucchi per fare in modo che sia perfetto! Corri a leggere.

Quando ci trucchiamo dedichiamo una particolare attenzione agli occhi. Se ci piace poi sottolineare il nostro sguardo l’eyeliner occupa un posto molto importante. Spesso però capita che la linea non viene come l’abbiamo immaginata.

Oppure ci macchiamo. Ecco quindi che ci disperiamo. Ma da adesso in poi non avrete più questo problema. Noi oggi vi sveliamo come applicare in modo perfetto l’eyeliner. Tutte le amiche vi chiederanno la vostra tecnica. Scorri le prossime righe per vedere come fare.

Eyeliner: tutti i segreti per applicarlo

Avere un’eyeliner perfetto è il sogno di tutte le donne che si truccano. Il motivo? Rende il nostro sguardo davvero intrigante e sensuale. Ma molto spesso capita di commettere qualche piccolo errore di imprecisione. Ecco quindi che noi oggi vi vogliamo svelare i trucchi per avere una perfetta linea dritta da far invidia a tutte le nostre amiche.

Seguendo queste semplicissime regole non avrete assolutamente problemi. Quindi iniziamo subito e scopriamo quali sono i passaggi fondamentali.

La postazione giusta: Se vogliamo applicare bene il nostro amato eyeliner occorre avere uno specchio davanti a noi, preferibilmente di quelli che ingrandiscono. Dobbiamo poi appoggiarci su un piano stabile e comodo. Il nostro gomito deve sorreggere la nano in modo fermo e deciso.

Il mento deve essere alto e lo sguardo basso: Non dobbiamo assolutamente tirare la nostra palpebra. E’ un gesto che a tutte viene ma è sbagliato. La nostra riga non sarà corretta. Mettiamoci davanti allo specchio e teniamo alto il mento e lo sguardo verso il basso. In questo modo non faremo nessun tipo di sforzo quando ci andremo a truccare. Ricordiamoci che il nostro occhio deve essere ne chiuso ne aperto, ma semichiuso. E’ importantissimo per la riuscita del trucco.

Creiamo una linea guida per la codina: Vogliamo avere un eyeliner che si rispetti con la codina alla fine? Utilizziamo un trucco furbissimo. Mettiamo un pezzettino di scotch o un cerotto. In questo modo non potremmo sbagliare l’angolazione finale. Prendiamo come riferimento l’angolo esterno del naso e dell’occhio. Se avete un po’ più di manualità possiamo anche utilizzare un pennello.

Facciamo una sagoma con la matita: Abbiamo paura di sbagliare o ancora non ci sentiamo così sicure? Possiamo prendere una matita per occhi morbida. Mi raccomando deve avere una buona punta. Facciamo una sagoma prima di applicare l’eyeliner. Ricordiamoci che è importantissimo avere sempre la stessa pressione e che il tratto deve diventare sempre più fino verso l’esterno.

Tratteggiamo o facciamo dei puntini: Possiamo fare una riga in questo modo per evitare sbavature e poi riempirla con una riga di eyeliner, anche questo è un modo perfetto per non sbagliare. Ricordiamoci sempre di non marcare troppo il nostro tratto. Come in tutte le cose ci vuole un po’ di delicatezza.

Correggere gli errori: Se abbiamo fatto qualche piccolo errore non disperiamo. Possiamo assolutamente correggere tutto, l’importante è utilizzare il cotton fioc. Utilizziamo, se vogliamo, un po’ di acqua micellare per iniziare nuovamente.

Adesso che conoscete tutti questi trucchi non avrete più alcun tipo di problema quando dovrete truccarvi. Ne siamo assolutamente certi! Continuate a seguirci per scoprire sempre qualche informazione utile che ci semplifica la vita in tantissimi campi.