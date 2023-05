Piastrelle del bagno: addio fatica, così le pulisci bene e senza pensieri | Svelato dagli esperti

Piastrelle del bagno pulite e brillanti? Ecco i metodi geniali per ottenere un risultato perfetto e senza fatica.

Il bagno è uno degli ambienti di casa dove passi una buona parte del tuo tempo. Ti dedicherai alla tua igiene personale e proprio per questo dovrai accertarti che sia sempre tutto perfettamente pulito ed igienizzato. Indipendentemente dalla sua grandezza, la quantità di sporco che si andrà a formare sarà davvero impressionante.

Proprio per questo, è molto importante che tu ti accinga a pulirlo ogni giorno evitando in questo modo che se ne accumuli in modo smisurato e dopo ti toccherà passare ore intere. Quello che devi sapere, infatti, è che lo sporco non si andrà ad accumulare solo su igienici, vasca o doccia, ma sarà soprattutto sulle piastrelle che polvere e sporco troveranno terreno fertile. La loro pulizia non è di certo delle più semplici, ma da oggi tutto cambierà e fra poco capirai perché e per come.

Pulire delle piastrelle non è mai stato così facile: pochi minuti e torneranno brillanti

Nella maggior parte dei bagni le piastrelle non mancano mai. Sono perfette per un ambiente umido come questo ed evitano la formazione della muffa. Sicuramente sono belle anche esteticamente, ma non si può di certo negare che sono piuttosto complicate da pulire. A lungo andare, infatti, l’accumulo di sporco e polvere farebbero perdere la loro naturale lucentezza.

Se fino ad ora le hai provate tutte ma le piastrelle del bagno non ti vengono mai pulite come vorresti, non ti resta che provare questi metodi che stiamo per mostrati e vedrai che finalmente sarà la svolta. Vediamo nel dettaglio come procedere e cosa usare:

Acqua e candeggina: prima di tutto con un panno in microfibra umido inizia ad eliminare lo sporco e la polvere superficiale. Fatto questo passaggio, spruzza la candeggina sulle piastrelle e con una spugnetta fai in modo di stenderla il più possibile. Lascia agire 10 minuti, dopodiché sempre con un panno in microfibra umido pulisci il tutto e rimuovi i residui di sporco. Asciuga e goditi lo spettacolo; Acqua e ammoniaca: prepara una soluzione con 1 parte di ammoniaca e due parti di acqua, travasa in un flacone spray e vaporizza sulle piastrelle. Lascia sempre agire e risciacqua con un panno umido; Pulitore a vapore: il vapore è davvero molto efficace quando si tratta di pulizie di casa. In questo caso se ne possiedi uno non dovrai fare altro che montare lo strumento apposito e passarlo sulle piastrelle. Il vapore scioglierà lo sporco nel giro di pochi secondi.

Ti basterà provare uno di questi metodi per ottenere il pulito che hai sempre sognato.