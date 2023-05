Pulizie di primavera, oggi ci dedichiamo ai materassi: via aloni, macchie e cimici solo spalmando questo prodotto miracoloso

Cerchi di ottenere un materasso pulito ed igienizzato ma con scarsi risultati? Mescola fra loro questi due prodotti e sarà perfetto.

Sai benissimo quanto sia importante un sonno ristoratore. Questo, non solo ti permette di riposare serenamente, ma ti aiuta anche ad eliminare tutta la stanchezza accumulata durante la giornata. Soltanto dormendo bene, il giorno dopo avrai le energie necessarie per affrontare tutti i vari impegni.

Ovviamente affinché tutto questi sia possibile è importante che ci siano determinati elementi che te lo permettano e fra questi, avere un materasso comodo e sempre ben pulito ed igienizzato è assolutamente importante. Per capire il discorso, immagine cosa vorrebbe dire dormire su di un materasso sporco e pieno di acari che ti provocano prurito ed allergie di vario genere. Tutto sarebbe tranne che un buon riposo non trovi? Proprio per questo è molto importante mantenerlo sempre ben pulito ed igienizzato.

Materasso pulito e senza acari? Ecco il mix che dovrai preparare per ottenerlo come mai prima ad ora

Igienizzare il materasso non è di certo fra le faccende domestiche che dovrai fare tutti i giorni, sarebbe piuttosto faticoso, questo lo sappiamo benissimo. È però molto importante cercare di farlo periodicamente. Almeno una volta al mese dovrai accertarti di eliminare tutto lo sporco, la polvere e anche gli acari che si accumulano al suo interno.

In commercio esistono svariati prodotti studiati proprio per la pulizia del materasso, questi però, per quanto possano essere naturali avranno sempre una piccola percentuale chimica. Se quindi vuoi stare più tranquilla e desideri provare un metodo che sia del tutto naturale ma al tempo stesso efficace, non devi fare altro che seguire i passaggi che stiamo per mostrarti. Prima di tutto procurati del bicarbonato e del tea tree oil e procedi in questo modo:

Per prima cosa togli la biancheria da letto e anche eventuali copri materassi; Usa la scopa elettrica o l’aspirapolvere per eliminare lo sporco superficiale ed agisci anche nei lati; Nel caso in cui hai in casa una scopa a vapore, puoi passarla per ottenere un’igiene maggiore; A questo punto prendi 250 g di bicarbonato e aggiungi 4-5 gocce di tea tree oil; Stendi il tutto sul materasso e lascia agire; Passato il tempo necessario, un paio di ore saranno più che sufficienti, aspira il tutto con la scopa o con l’aspirapolvere; Ora non ti resta che prendere un panno in microfibra leggermente umido e passarlo sul materasso per eliminare eventuali residui; Lascia asciugare completamente e solo successivamente potrai rifare il letto.

Ed ecco che il tuo materasso sarà perfettamente pulito ed igienizzato pronto ad accogliere il tuo riposo.