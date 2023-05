Balcone piccolo? Niente paura, così sarà bellissimo: trucchi e idee spettacolari

Avere un balcone soprattutto d’estate è l’ideale per delle serate fresche: anche quelli più piccoli possono diventare davvero confortevoli.

Soprattutto chi vive in condominio sa quanto uscire un attimo in balcone dia sollievo nei periodi più caldi. In casa si sente l’afa ma all’aria aperta di sera si respira già meglio, soprattutto se si è qualche piano sopra la strada. Anche se piccolo, basta lo spazio per un paio di sedie per farsi un aperitivo o un tè freddo a fine giornata in santa pace. E per renderlo più gradevole basta qualche ritocco e un po’ di inventiva.

Per prima cosa meglio precisare che avere poco spazio aiuta. A pensarci bene infatti un balcone grande non solo è difficile da tenere pulito ma si rischia di accumularci troppe cose. Se invece c’è una superficie limitata basteranno due sedie pieghevoli e un tavolino da campeggio o uno sgabello per appoggiarci le bibite o il posacenere. Un arredamento funzionale e pratico, oltre che facile da smontare in caso arrivi uno scroscio di pioggia all’improvviso. Il tessuto delle sedie da campeggio tra l’altro si asciuga rapidamente.

Rendere l’ambiente più colorato non è difficile se si ha il pollice verde. Qualche vaso con il supporto per la ringhiera e e il gioco è fatto. Tra le piante che richiedono meno cure ci sono i gerani (rossi o bianchi) e la loro varietà tirolese che tende a pendere giù dal balcone formando una cascata colorata. Altrimenti primule e ortensie fanno sempre la loro figura.

Illuminazione artistica

Per rendere il proprio balconcino un luogo adatto al relax serale serve anche provvedere alla giusta illuminazione. Non quella delle lampade al neon che ricorda l’ambiente dell’ufficio ma una luce più calda, come quella delle candele.

Basta poco per costruirsi una lanterna casalinga o al limite acquistarne alcune per godersi un’atmosfera diversa qualche ora ogni giorno, seduti all’aperto. Altrimenti molti preferiscono optare per le file di lampadine colorate da tendere sulla ringhiera e accendere al tramonto.

A questo punto ci sono tutti gli ingredienti per delle sere estive indimenticabili. Altri arredi da valutare possono essere delle file di perline da appendere ai lati o da fissare a dei supporti da parete. Aggiungendo a questi supporti delle mensole si potrebbero aggiungere altri vasi da fiori, che così sopraelevati non toglierebbero spazio per muoversi.