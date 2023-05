L’età migliore per sposarsi: non è quella che pensate | E se lo dice lui…

Il matrimonio è un passo importante: a che età sarebbe meglio farlo? La risposta degli esperti non è quella che vi aspettate.

Nella vita di una persona ci sono alcune scelte e passi importanti, che vanno ponderati e a cui si deve pensare con una certa lungimiranza e attenzione. Il matrimonio potrebbe essere una di queste, se non ci fosse di mezzo l’amore! Quando si è innamorati e si pensa di avere accanto la persona della vita, è davvero difficile vedere con lucidità i fatti e quella di sposarsi può diventare una decisione presa a cuore più leggero del dovuto.

Niente è definitivo, naturalmente, esistono tante strade per far funzionare la vita di coppia e i matrimoni, ma è possibile conoscere con esattezza il momento giusto per compiere questo passo? Considerando che ognuno è diverso, così com’è diversa la strada che compirà nel corso della sua esistenza, gli esperti hanno alcuni consigli utili a riguardo. Esiste, dunque, un’età per sposarsi e non è quella che pensate.

Stai per sposarti? Forse non hai l’età giusta: gli esperti svelano la verità sul matrimonio perfetto

Decenni e decenni fa le nostre nonne e i nostri nonni erano abituati a sposarsi in età decisamente precoce, oggi diremmo prematura. Matrimoni contratti a quindici o sedici anni non erano affatto l’eccezione ma, per fortuna, con il passare degli anni le cose sono cambiate. I matrimoni combinati dalle famiglie sono in netta minoranza, se non del tutto scomparsi nella maggior parte dei casi e sposarsi è diventata una scelta tra due adulti consenzienti, a qualsiasi età si voglia.

Nonostante qualche eccezione, negli ultimi anni l’età media degli sposi si è alzata decisamente ed molto più raro trovare coppie sposate sotto i trent’anni. Il lavoro prende la maggior parte del tempo di tutti e con l’economia che abbiamo, non è semplice “sistemarsi” prima di quell’età: ecco perché molti giovani non possono sposarsi prima, come accadeva qualche anno fa. Ma siamo sicuri che sia un male?

Gli esperti psicologi e consulenti matrimoniali hanno le idee chiare su quale sia l’età giusta per dire sì al proprio partner e sceglierlo come compagno di vita. L’età è, appunto, trent’anni! Questo perché una decisione così importante non dovrebbe essere compiuta da ventenni ancora inesperti e alla ricerca della propria identità.

A trent’anni si è adulti fatti e finiti, almeno nella maggior parte dei casi, e si ha una visione decisamente più razionale e lucida del proprio futuro. Inoltre, è anche un’età in cui è più probabile avere un lavoro stabile e una prospettiva di tranquillità maggiore.