Moka: allarme incrostazioni, rimuovile subito col trucco facile dei baristi | Utilissimo

Se desideri ottenere sempre un buon caffè non devi mai dimenticare di eliminare le incrostazioni dalla moka: ecco come fare in modo naturale.

Potranno passare anni, secoli e anche millenni, ma il caffè resterà sempre una delle bevande più amate ed apprezzate in tutto il mondo. Non c’è una sola persona che almeno una volta nella sua vita abbia ne abbia sorseggiato una tazzina. Il suo profumo unico e il suo gusto travolgente danno la carica giusta per affrontare la giornata.

È davvero difficile trovare qualcuno che non beva il suo amato caffè a prima mattina, oppure per una pausa in ufficio o ancora per concludere in bellezza un pranzo. Oggi poi, con il successo che stanno avendo le macchinette espresso, farlo in casa è ancora più veloce. Ovviamente, il metodo migliore per gustare davvero un buon caffè è senza dubbio prepararlo con la classica moka, ma anche in questo caso, affinché il suo sapore sia quello desiderato è importante mantenerla sempre ben pulita.

Moka piena d’incrostazioni? Ti serviranno soltanto due ingredienti per farla tornare come nuova

Esattamente come capita per tutte le altre cose che hai in casa, anche la moka necessita di una manutenzione periodica. Questo passaggio sarà fondamentale per eliminare eventuali tracce di polvere di caffè e soprattutto per rimuovere fino in fondo le incrostazioni di calcare. A lungo andare, infatti, queste possono non solo danneggiare la moka ma anche interferire con il sapore finale.

Sai benissimo che per mantenere inalterato il sapore del caffè la moka non deve mai essere lavata con acqua e sapone, né tanto meno essere messa in lavastoviglie. Ciò nonostante, devi però pulirla periodicamente per eliminare incrostazioni e sporco, come fare allora tutto questo? Il procedimento è davvero semplicissimo ed avrai solo bisogno di aceto e bicarbonato. Una volta preso tutto il necessario procedi in questo modo:

Prendi il serbatoio della moka e riempilo fino a sotto la valvola con l’aceto; Aggiungi il bicarbonato; Metti l’imbuto e avvita la moka; Nella caffettiera vera e propria, ossia nella parte in cui esce il caffè, aggiungi altro aceto; Ora non ti resta che porre la macchinetta sul fuoco e accendere il gas; Lascia che tutto l’aceto all’interno del serbatoio esca, esattamente come se stesse uscendo del caffè; Il mix creato associato al calore ti permetteranno di eliminare ogni traccia di calcare e di sporco.

Infine, non dovrai fare altro che sciacquare ogni parte sotto acqua corrente e fare un paio di caffè a vuoto per eliminare ogni traccia di aceto e bicarbonato. Basterà semplicemente questo e la tua moka sarà come nuova.