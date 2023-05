Non tingerli assolutamente: i capelli bianchi puoi portarli con questi tagli e sembrerai più giovane di 20 anni in 1 solo zac

Non servirà più coprire i capelli bianchi, ecco i tagli che ti permettono di essere più giovane senza troppa fatica.

Quando iniziamo ad avere tanti capelli bianchi, iniziamo a chiederci se effettivamente conviene ancora tingerli oppure no. Noi oggi vi vogliamo consigliare alcuni tagli molto particolari che esalteranno la vostra bellezza ma non solamente, vi faranno sembrare molto più giovani e alla moda.

Sei pronta a scoprire di quali tagli parliamo e di dire addio alla schiavitù della tinta? Prosegui le prossime righe e lasciati stupire da queste informazioni molto interessanti che ti faranno perdere anche molti anni in un colpo solamente di forbici.

Capelli bianchi e giovane? Ecco i tagli che fanno per te!

In passato chi aveva i capelli bianchi veniva considerato come un segno molto evidente del tempo che era passato ma non solamente anche come poca attenzione verso se stessi. Ma come mai vengono i capelli bianchi? Il motivo risale in una riduzione di melanina ecco quindi che i nostri capelli iniziano a perdere colore. Di recente, però, questo bianco o argento è stato assolutamente accettato dalla società.

Tantissime donne lo hanno mostrato con grande fierezza e soprattutto molta eleganza. Anche nel mondo dei cosiddetti VIP internazionali. In passato, come dicevamo prima, solamente per gli uomini era sdoganato qualche capello argento, un’esempio sono Richard Gere o George Clooney, ma adesso non è più così! Anche le donne sono liberissime di avere dei fili d’argento tra i capelli.

Alcuni esempi famosi? Sharon Stone, oppure Sarah Jessica Parker! Basti pensare che alcune ragazze giovanissime per seguire la moda colorano i capelli di biondo ghiaccio come la protagonista del “Trono di Spade”. Questo color argento o bianco sottolinea una mondo fatto di eleganza e di grande personalità. Ma come li possiamo tagliare per sembrare anche più giovani?

Il corto

Questa è l a scelta più importante di tutti. In questo caso ci permette di avere i capelli sale e pepe e ci aiuta a dare una botta di allegria e di personalità al nostro look. Se sono sfumati ancora meglio. Ci aiuta moltissimo soprattutto se abbiamo un viso piccolino a sembrare più giovani

Il caschetto

In questo caso ci conferisce un po’ di romanticismo ma non esageriamo con il corto. Possiamo lasciarli in modo da poterli legare un pochino o magari per indossare un cerchietto particolare, anche prezioso per le occasioni mondane. Porterà sul nostro volto una ventata di freschezza.

Il medio

Possiamo realizzare una sorta di long bob ben strutturato. In questo modo saremmo veramente super alla moda. Mettiamo anche la riga laterale che ci regala un po’ di mistero e siamo perfette. Altro che tempo che passa. Tutti ci faranno i complimenti.

Il lungo

Se ti piace avere uno stile un po’ hippie o bohémien questo è il look che fa per te. Mi raccomando però in questo caso devono essere super curati e bisogna avere moltissima attenzione a come li leghiamo. Facciamo delle trecce o lo chignon. In pochissimi minuti passeremo da una versione più easy ad una molto elegante.

La frangia

Per chiedere questo dettaglio al nostro parrucchiere dipende molto dal nostro viso. Facciamoci consigliare da lui se nel nostro caso va bene oppure no! L’ideale sarebbe un po’ bombata e non troppo lunga. Deve finire prima delle sopracciglia. In tutti gli altri casi non è propriamente il massimo avere la frangia.

Ma sapevi che ci sono i prodotti giusti per i capelli bianchi? Dobbiamo curarli molto perché tendono a diventare più sottili e secchi del normale. Quindi si assolutamente all’idratazione con shampoo delicati e soprattutto ricordiamoci di utilizzare maschere e balsami. Sono un vero toccasana per i capelli.

Possiamo anche trovare dei trattamenti specifici adesso che arriva il sole. In questo modo li proteggeremo anche dalla salsedine o dal cloro. Avere i capelli bianchi va benissimo ma dobbiamo curarli sempre!